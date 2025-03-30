Inter: 2 - Udinese: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 30. haftasında lider Inter sahasında Udinese'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı.
İtalya Serie A'nın 30. hafta karşılaşmasında Inter ile Udinese kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marko Arnautovic ve 29'de Davide Frattesi kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 71'de Oumar Solet'ten geldi.
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter 67 puana yükseldi ve liderliğini pekiştirdi. 3 maçtır kazanamayan Udinese ise 40 puanda kaldı.
Ligin 31. haftasında Inter deplasmanda Parma'ya konuk olacak. Udinese ise Genoa deplasmanında sahne alacak.