Inter: 0 - Roma: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter sahasında Roma'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla ev sahibi ekip ise zirve yarışında büyük yara aldı.
İtalya Serie A'nın 34. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışındaki Inter, sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 22. dakikada Matias Soule kaydetti.
HAKAN VE ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA FORMA GİYDİ
Inter adına forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Roma'da kariyerini sürdüren Zeki Çelik, takımlarında ilk 11 başladı ve 90 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından Inter, üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 71 puanda kalarak zirve yarışında büyük yara aldı. 18 maçtır kaybetmeyen Roma ise Şampiyonlar Ligi umudunu sürdürdü ve 60 puana ulaştı.
Ligin 35. haftasında Inter sahasında Verona'yı ağırlayacak. Roma ise evinde Fiorentina'yı konuk edecek.