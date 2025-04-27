Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        77
        Fenerbahçe
        FB
        75
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        54
        Beşiktaş
        BJK
        52
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Rams Başakşehir
        İBFK
        48
        Trabzonspor
        TS
        45
        Tümosan Konyaspor
        KON
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Göztepe
        GÖZ
        40
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Bellona Kayserispor
        KYS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol İtalya Inter: 0 - Roma: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Inter: 0 - Roma: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter sahasında Roma'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla ev sahibi ekip ise zirve yarışında büyük yara aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 18:21 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Roma'dan Inter'e büyük çelme!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 34. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışındaki Inter, sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Roma'ya galibiyeti getiren golü 22. dakikada Matias Soule kaydetti.

        HAKAN VE ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

        Inter adına forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Roma'da kariyerini sürdüren Zeki Çelik, takımlarında ilk 11 başladı ve 90 dakika forma giydi.

        Bu sonucun ardından Inter, üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 71 puanda kalarak zirve yarışında büyük yara aldı. 18 maçtır kaybetmeyen Roma ise Şampiyonlar Ligi umudunu sürdürdü ve 60 puana ulaştı.

        Ligin 35. haftasında Inter sahasında Verona'yı ağırlayacak. Roma ise evinde Fiorentina'yı konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        Trump’ın yeni hedefi
        Trump’ın yeni hedefi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        Habertürk Anasayfa