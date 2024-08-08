Instagram'da son durum: 9 Ağustos Instagram açılıyor mu, ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı?
Sosyal medya uygulaması Instagram'ın açılacağı tarih milyonların gündeminde yer alıyor. 2 Ağustos Cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamayla Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Yetkililerden konuyla ilgili güncel açıklamalar peş peşe geldi. Aradan geçen zamanın ardından Instagram açılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Instagram ne zaman açılacak, erişim engeli kalkacak mı? İşte, 8 Ağustos Instagram'da son durum
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Instagram uygulamasına gelen erişim engeli sebebiyle güncel gelişmeler merak uyandırıyor. Uygulamanın açılmasını isteyenler Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak, tamamen kapandı mı, erişim engeli kalkar mı sorusuna yanıt arıyor. Toplamda 144 saattir 48 saati geçen yasakta hala Instagram'a giriş sağlanamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, en son Instagram yetkilileriyle görüşmüştü. İşte Instgram’da son durum bilgisi
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INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?
Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamalarda Instagram’ın Türkiye’nin taleplerini yerine getirmesinin ardından erişim engelinin kaldırılacağı ifade edilmişti.
Bu kapsamda yapılan ikili görüşmelerde önemli bir yol alınırken Instagram’ın Türkiye’nin istediği talepleri tamamlamasının ardından BTK tarafından erişim kısıtlamasının kaldırılması bekleniyor.
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INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI? ERİŞİM ENGELİNİN NEDENİ NE?
Instagram’da herhangi bir çökme veya sorun meydana gelmezken BTK tarafından Instagram’a erişim kısıtlandı. 2 Ağustos'ta BTK Başkanı’nın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili resen erişim engeli getirildi.
BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.
BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’daki “Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni”nde Instagram’a uygulanan erişim yasağına ilişkin değerlendirmede bulundu: “Her ülkenin kendisine ait kuralları var. Herkes bu kurallara uymak zorunda. Özellikle katalog suçlar kapsamında bildirdiğimiz suçlara karşı istenilen adımlar atılmadı. Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk’e karşı yapılan saldırılar, bahisler ve cinsel içerikli paylaşımlar gibi suçlar. Öte yandan, vahşice katledilmiş Hamas lideri İsmail Heniyye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edemiyorlar. Eğer ortada sansür veya engelleme varsa Instagram’ın yaptığı tam olarak budur. Biz tersine burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Ciddi aşama kaydettik.
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Vatandaşların ilettikleri mağduriyetler noktasında gereken gayreti gösteriyoruz. Gerçekten toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi bir karşılığı olduğunun bilinmesini isterim. Süreci yakından takip ediyoruz, istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde erişim engelini kaldıracağız. İki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı ancak dar anlamda da anlık olarak haberleşiyoruz. Yeni bir takvim, hani şu tarihte toplanacağız değil. Bir toplantıya gerek kalmamasını umuyoruz, ‘Sizin şu taleplerinizi karşıladık’ dediklerinde biz de bu erişimi sağlamış olacağız. Erişimi engelleme uyarılarını dikkate almadılar. Bu platform diyor ki Hamas terör örgütüdür, YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Bizim ülkemizdeyseniz bizim ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alacaksınız.”
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BAKAN TUNÇ'TAN INSTAGRAM YORUMU: "KURALLARA UYACAKLAR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda düzenlenen, ‘109’uncu Dönem Kaymakamlık Kursu’ programına katıldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, BTK’nın sosyal medya platformu Instagram’a getirdiği erişim engeline ilişkin şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Herkes kurallara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşları da kurallara uyacak, Türkiye’de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak, Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa devlet kurumlarıyla beraber elbette bu görevi yapmak durumunda. O nedenle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Ve hangi yayınları içerdiğine ilişkin de zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur. Sosyal medya şirketi de eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.”
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