Bilindiği üzere Instagram, bünyesinde milyonlarca kullanıcı barındıran en popüler fotoğraf ve video paylaşım servislerinin başında geliyor. Kullanıcıların fotoğraflarının ve videolarının paylaşılması üzerine kurulu olan Instagram paylaşım ağını artık istemiyorsanız, kullanmaktan sıkıldıysanız veya Instagram kapatmak için çeşitli nedenleriniz varsa aşağıdaki adımları uygulayarak Android telefonlarınızdan ve bilgisayarlarınızdan Instagram hesabı silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

INSTAGRAM HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

Instagram, uygulama üzerinden Instagram hesap dondurma veya hesabı kalıcı olarak silmeye, sanırım kullanıcı kaybının önüne geçmek için, izin vermiyor. Ancak yine de bilgisayardan Instagramhesabı kapatılabildiği gibi kapatma ya da silme işiniAndroid telefon veya tabletlerden yapmak da mümkün. Paylaşacağımız bağlantı adreslerini yani linki telefonunuzun web tarayıcısı üzerinden açarak telefondan hızlıca Instagram hesabını dondurma veya hesabı tamamen silme isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz.

• Mobil cihazınızdan web tarayıcısını başlatın. (Örn.:Google Chrome, opera vb.)

• http://instagram.com/accounts/remove/request/permanent (Instagram kalıcı olarak hesap silme linki) adresine gidin. Instagram sayfanıza giriş yapmadıysanız, öncelikle Instagram sayfanıza giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

• Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girin.

• Hesap silme sayfasında Instagram’ı silme nedeninizi işaretleyin ve “Hesabı Kalıcı olarak Sil” seçeneğine basın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür yani kendiniz herhangi bir sebep yazamazsınız mutlaka seçeneklerden birini seçmelisiniz.

İçinde bulunduğunuz Instagram hesabı dışında farklı bir hesabı silmek istiyorsanız ve sayfanıza ikinci bir hesap ekliyse“Hesabını Sil” sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz Instagram hesabıyla yeniden giriş yapın ve yukarıdaki talimatları sırasıylauygulayın.

Tüm bunları yaptıktan sonra hesabınız tamamen silinmiş olacak. Ancak unutmamanız gerekiyor ki, sildiğiniz kullanıcı adını, bir daha kesinlikle kullanmanız mümkün olmayacak.

En azından Instagram, kullanıcı politikasında herhangi bir değişiklik yapmadığı sürece, aynı kullanıcı adı ile kesinlikle yeni bir hesap açamayacaksınız. Bu hatırlatmanın dışında kalıcı olarak hesabınızı silmeden önce mutlaka fotoğraflarınızı yedeklemeniz gerektiğini hatırlatalım.

Ayrıca hesabınızı tamamen silmeden ya da kapatma işlemini gerçekleştirmeden önce, bir süreliğine geçici olarak kapatma veya bir diğer adıyla hesap dondurma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz ki biz her zaman öncelikle bunu tavsiye ederiz. Eğer bir süre sonra kararınızı değiştirip yeniden hesabınızı kullanma isteğiniz halinde tekrar hesabınıza giriş yapabilir ve hesabınızı tekrar aktif edebilirsiniz. Ama siz yeniden giriş yapana kadar kimse sizi göremez. Yeniden aktif hale getirmek için şifrenizi girdiğiniz an dondurma işlemi sonlanmış Instagram’a kaldığınız yerden devam etmiş olursunuz.

Unutmayın ki hesabınızı silmek yada dondurmak için şifreniz mutlaka gereklidir. Şifrenizi unutmanız halinde, hesabınızı sizin dışınızda kimse silemez. Instagram’a hesabımı silin şeklinde bir talepte bulunamazsınız. Hesabın size ait olduğunu doğrulamak için Instagram Yardım Merkezini ziyaret edebilir, yardım talebi oluşturarak durumunuzu arz edebilirsiniz. Yeniden oluşturulacak şifre ile silme yada dondurma işlemine devam edebilirsiniz.

Son olarak tekrarhatırlatmalıyız ki tamamen silmiş olduğunuzInstagramhesabınızla birlikte sadece fotoğraflarınız değil; kullanıcı adınız, yorumlarınız ve sizinle ilgili olan diğer tüm bilgilerin de silineceğini unutmayın.

BİLGİSAYARDAN INSTAGRAM HESAP SİLME (TAMAMEN KAPATMA)

Bilgisayardan Instagram hesabını silmek oldukça kolay.

• Aynı şekilde en üstte verdiğimiz hesap silme linkini klikleyin.

• Açılan pencerede “Hesabını neden siliyorsun?” sorusuna kendinize göre verilen seçeneklerden size uygun olan bir cevabı işaretleyin

• “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” kısmına şifrenizi yeniden yazdıktan sonra

• “Hesabımı Kalıcı Olarak Sil” butonuna bastıktan sonra gelen uyarıya Tamam dediğimizde, Instagram hesabımız hiçbir şekilde bir daha ulaşmamak üzere siliniyor.