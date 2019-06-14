Instagram çöktü mü soruları popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Instagram uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar akış yenilenmeme problemi ile karşılaştılar.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları Instagram'ın çöktüğünü twitter hesaplarından paylaştı. Konuyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi. İnternet üzerinden Instagrama girmeye çalışan kullanıcılar ise aşağıdaki tablo ile karşılaşıyorlar.