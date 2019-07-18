İnsicam ne demek? İnsicam nasıl yazılır?

İnsicam kelimesi nasıl yazılır? İnsicam kelimesinin anlamı nedir? Başta öğrenciler olmak üzere bazı vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

İNSİCAM NE DEMEK?

İnsicam sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; "düzgünlük, tutarlık, bağdaşım" anlamlarına gelmektedir.

İNSİCAM NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, insicam şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan "ınsicam" yazımı ise doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "insicam"dır.