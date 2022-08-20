İnşasında at sütü kullanıldı... Hikayesi merak uyandırıyor

Bunların arasında kentte bugüne kadar korunan ve 19. yüzyılda inşa edilen Oyıl Camisi, diğer adıyla da Kökjar Camisi ilginç mimarisi ve hikayesiyle dikkati çekiyor. At sütü ve koyun yünü karışımıyla yapılan kırmızı kerpiçlerle inşa edilen cami, açıldığı 1869'dan bu yana Oyıl halkının ana ibadet yeri durumunda.