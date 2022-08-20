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İnşasında at sütü kullanıldı... Hikayesi merak uyandırıyor

İnşasında at sütü kullanılan asırlık cami orijinal rengini koruyor

Kazakistan’da zamanında Tarihi İpek Yolu’nun geçtiği Oyıl kentinde at sütü kullanılarak inşa edilen asırlık caminin dış duvarı orijinal rengini koruyor

20.08.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Kazakistan’ın batısındaki Aktöbe şehrine yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Oyıl kenti, Kazak tarihinde önemli olaylara tanıklık eden bölge olarak biliniyor.

     

  • AA'nın haberine göre adını, bölgedeki Oyıl Nehri'nden alan kent, zamanında Tarihi İpek Yolu’nun geçmesiyle Orınbor, Kazan, Hive, Buhara, Türkmenistan, Afganistan ile İranlı tüccarların sık sık uğradığı ve ticaret yaptığı kent olmasıyla öne çıkıyor. Ticaretin artmasıyla sosyo-ekonomik alanda kalkınma yaşayan kentte, bir süre sonra tüccarlar tarafından çeşitli yapılar inşa edilmeye başlandı.

  • Bunların arasında kentte bugüne kadar korunan ve 19. yüzyılda inşa edilen Oyıl Camisi, diğer adıyla da Kökjar Camisi ilginç mimarisi ve hikayesiyle dikkati çekiyor. At sütü ve koyun yünü karışımıyla yapılan kırmızı kerpiçlerle inşa edilen cami, açıldığı 1869'dan bu yana Oyıl halkının ana ibadet yeri durumunda.

  • "CAMİ DUVARLARI FARKLI RENKLERE BÜRÜNÜYOR"

    Oyıl Müzesi Müdürü Balkiya Rısbayeva, yaptığı açıklamada, Oyıl Camisi'nin Aktöbe bölgesindeki en eski ibadet yerlerinden biri olduğunu ve Tatar tüccarlar tarafından temeli atıldığını söyledi.

  • Cami tarihine ilişkin halk arasında çeşitli kaynakları topladıklarını aktaran Rısbayeva, "Bu kaynaklardan birisi de Oyıl’da zamanında yeraltı yolunun bulunduğunu ve bu yol ile camiyle bağlantı kurulduğu şeklinde. Bu yeraltı yoluyla tüccarların camiye, dükkanlarına hatta evlerine gittikleri ifade ediliyor" dedi.

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