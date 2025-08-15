İnsanlık tarihinin ilk rekabetleri: Tarihin en eski 5 sporu!

GÜREŞ: 15.300 YILLIK MÜCADELE

Güreş, insanlık tarihinin en eski sporlarından biri olarak kabul edilir. Fransa’daki Lascaux mağaralarında bulunan 15.300 yıllık resimler, ilk güreş müsabakalarının kanıtı niteliğindedir.

Bu tasvirler sadece Fransa’da değil, Japonya, Libya (M.Ö. 6000) ve Moğolistan’daki (M.Ö. 7000) mağaralarda da bulunmuştur. M.S. 100-200 yıllarında güreş tekniklerini anlatan bir parşömenin keşfi, sporun köklü geçmişini doğrulamaktadır.

Günümüzde hâlâ popülerliğini koruyan güreş, hem olimpiyatlarda hem de geleneksel şenliklerde yerini almaktadır.

Fotoğraf kaynak: IStock

Kaynak: Herald Weekly, Oldest, Times of India