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        Haberler Bilgi Yaşam Öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız! İnsanların ve hayvanların benzer özellikleri nelerdir?

        İnsanlar ve hayvanların birbirine benzeyen davranışları nelerdir?

        İnsanoğlu eşsiz bir tür değildir. Her tür gibi, kendine has bazı gelişmiş özellikleri vardır; ancak her canlının kendine özgü gelişmiş özellikleri bulunmaktadır. Hayvanların da tıpkı insanlar gibi öne çıkan özellikleri vardır. İşte hayvanlar ve insanlar arasındaki benzerlikler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:00
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        • 1

          Üzüntü, mutluluk, öfkelenme, şaşırma ve uyku gibi özellikler, hayvanlar ve insanlar arasındaki ortak özelliklerden bazılarıdır. Bazı özellikler var ki, "buda mı benziyormuş" diyeceğiniz türden. İşte detaylar...

        • 2

          İnsan ve hayvanlar arasındaki fark

          Her çağ ve dönemde insan düşüncesini yeterince geliştirmediği sürece, hayvanlar gibi vahşice hareket eder ve sürekli güdülenerek yaşar. Bu durum, insanın doğuşundan itibaren birçok şeyi doğru ve yeterli şekilde kavrayabilmesi için gerekli eğitim evresine kadar devam eder.

        • 3

          Eğitim ve psikoloji

          İnsan, hayvanlarla temel ortak duygu ve psikoloji ile yaşamaktadır. Bir birey, ne zaman düşünce ve akıl yeteneğini doğru kullanmaya başlarsa, o zaman hayvanlardan farklılaşır.

        • 4

          Eğitimin rolü

          Bu noktaya dikkat etmek çok önemlidir. Zira her insan, doğduktan sonra ailesinden ve çevresinden aldığı eğitim ve kültür sayesinde düşüncesini şekillendirir.

        • 5

          Yaşadığımız her sorun tam da buradan başlar. İnsan, gerek ailede gerekse çevre ve devlet yönetiminden aldığı eğitimin, kültürün gerçek düşünce ve akılla donatılıp donatılmadığını sorgulamalı ve iyi analiz etmelidir.

        • 6

          Öğrendiğinizde çok şaşıracağınız benzer özellikler

          İsim koymak

          İngiliz bilim insanları, şişe burunlu yunusların hemcinslerine ismiyle seslendiklerini ortaya koydu. Diğer bir deyişle yunusların da insanlar gibi birer adı var ve birbirlerine bu adla sesleniyorlar.

        • 7

          Araştırmalar yunusların genç yaşlardan itibaren kendilerine has bir dizi ıslık sesi geliştirdiğini gösteriyor.

        • 8

          Uzun süreli hafıza

          Domuzlar hemcinslerinin bazı davranışlarını bunları izleyerek öğrenebiliyor. Viyanalı bilim insanları kunekune türü domuzlarının bu becerisini belgeledi. Bu domuz türü bir kere öğrendiği davranışı, altı ay sonra da tekrarlayabiliyor. Bu da domuzların uzun süreli belleğe sahip olduklarının göstergesi.

        • 9

          Aynada kendini tanımak

          Güvercinler aynada kendisini tanıyabilen az sayıdaki canlı arasında bulunuyor. Aynada kendini tanıyabilmek, içgüdüleriyle ve zekasıyla hareket eden canlıları birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biri kabul ediliyor.

        • 10

          Alet kullanımı

          Yaygın kanının aksine alet kullanımı yalnızca insana has bir özellik değil. Primatlar da binlerce yıldır alet kullanıyor. Max Planck Enstitüsü araştırmacılarının ortaya çıkardığı bulgulara göre Batı Afrika'daki şempanzeler yaklaşık dört bin üçyüz yıldır kabuklu yemişleri aletle kırarak açıyor.

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