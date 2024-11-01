İnsan ve hayvanlar arasındaki fark

Her çağ ve dönemde insan düşüncesini yeterince geliştirmediği sürece, hayvanlar gibi vahşice hareket eder ve sürekli güdülenerek yaşar. Bu durum, insanın doğuşundan itibaren birçok şeyi doğru ve yeterli şekilde kavrayabilmesi için gerekli eğitim evresine kadar devam eder.