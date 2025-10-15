Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.351,09 %0,34
        DOLAR 41,8413 %0,06
        EURO 48,5834 %0,03
        GRAM ALTIN 5.648,48 %1,42
        FAİZ 40,71 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,79 %2,26
        BITCOIN 112.912,00 %-0,13
        GBP/TRY 55,7275 %0,01
        EUR/USD 1,1608 %0,01
        BRENT 62,24 %-1,71
        ÇEYREK ALTIN 9.235,26 %1,42
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretiminde yüzde 25 artış - Emlak Haberleri

        İnşaat üretiminde yüzde 25 artış

        İnşaat üretim endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 25 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 10:29 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat üretiminde yüzde 25 artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks ağustosta yıllık bazda yüzde 25 artış kaydetti.

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 17,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 25,1 yükseldiği görüldü.

        İnşaat üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 azaldı.

        Endeks, ağustosta bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 1,5 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,2 geriledi, bina dışı yapıların inşaatında ise yüzde 1,5 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Habertürk Anasayfa