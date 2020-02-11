İnşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,76 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,23, işçilik endeksi %0,57 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %4,93, işçilik endeksi %25,55 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%),Aralık 2019

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 11.04, AYLIK YÜZDE 0.83 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,83, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,04 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,01, işçilik endeksi %0,46 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %5,12, işçilik endeksi %25,70 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%),Aralık 2019



BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 9.84, AYLIK YÜZDE 1.66 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,84 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,95, işçilik endeksi %0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %4,33, işçilik endeksi %24,96 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%),Aralık 2019



İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları (%),Aralık 2019



İnşaat maliyet endeksi aylık değişim oranları (%),Aralık 2019



