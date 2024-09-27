İnşaat işçisinin öldüğü vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı: 2 tutuklama
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde üzerine vinç düşen işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi 10109'uncu Sokak'ta bir inşaatın çalışma sahasında kimliği öğrenilemeyen operatörün kullandığı vinç, 20 yaşındaki inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un üzerine düştü.
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İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
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Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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2 TUTUKLAMA
Polis ekipleri, vinç operatörü ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler M.T. ile K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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Genç işçinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
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Görüntülerde vincin ağır yük taşıdığı ve daha fazla dayanamayarak Furkan Bozkurt'un üzerine devrildiği anlar yer aldı.