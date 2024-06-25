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        Haberler Dünya İngiltere Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını güncelledi | Dış Haberler

        İngiltere Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını güncelledi

        İngiltere, Türkiye'yi ziyaret edecek vatandaşlarına yönelik seyahat uyarılarını güncelledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bildirilen 42 cinsel saldırı vakasının ardından turistlere uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:40
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        İngiltere Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını güncelledi
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        İngiltere, Türkiye'yi ziyaret edecek vatandaşlarına yönelik seyahat uyarılarını 24 Haziran Pazartesi günü güncelledi.

        İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılında bildirilen 42 cinsel saldırı vakasının ardından turistlere uyarıda bulundu.

        İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        2023 yılında Türkiye'deki İngiliz konsolosluk personeline taciz dahil 42 cinsel saldırı vakası bildirildi. Vakaların çoğu yaz tatillerinde sahildeki turistik bölgelerde meydana geldi.

        Suçlar, mağdurun gündüz tanıştığı biri tarafından gece işlendi. Ayrıca tuvalete tek başına giden reşit olmayan kişilere yönelik cinsel saldırılar da yaşandı.

        Bu durumlarda ekstra dikkatli olun."

        Diğer yandan İngiltere, Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turistlere, ülkedeyken "her zaman çevrenizden haberdar olun, yerel basında çıkan haberleri takip edin ve yerel yetkililerin tavsiyelerine uyun" tavsiyesinde bulunuyor.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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        #İngiltere
        #türkiye
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