        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 2. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 2. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 2. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Chelsea, Man United ve Liverpool haftayı galibiyetle noktaladı. Man. City ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İngiltere Premier Ligi'nde 2. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 2. haftanın sonuçları
        İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasının son maçı, Newcastle Utd.-Liverpool mücadelesiyle tamamlandı.

        Ev sahibi Man. City, zorlu mücadelede rakibi Tottenham'a karşı üstünlük kuramayarak 2-0 mağlup oldu ve puan kaybetti. Man. City kaybettiği 3 puanla 3 puanda kalırken, Tottenham puanını 6'ya yükseltti.

        Liverpool, Newcastle Utd.'u 3-2 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Liverpool bu mücadeleden sonra toplam puanını 6 yaparken Newcastle Utd. ise 1 puanda kaldı.

        Deplasmandaki zorlu karşılaşmada Man United, Fulham ile başa baş bir mücadele sergiledi. 1-1 berabere kalan takımlar puanları paylaştı. Bu skorun ardından her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Man United 1 puana ulaşırken Fulham ise 2 puana yükseldi.

        Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Chelsea, ev sahibi West Ham'ı deplasmanda 5-1 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Chelsea puanını 4'e yükseltmeyi başardı.

        Brentford, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.

        Burnley, evindeki mücadelede rakibi Sunderland'ı etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Burnley puanını 3'e yükseltti.

        AFC Bournemouth, evindeki mücadelede rakibi Wolves'i etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi AFC Bournemouth puanını 3'e yükseltti.

        Arsenal, evindeki mücadelede rakibi Leeds Utd'u etkili oyunuyla 5-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Arsenal puanını 6'ya yükseltti.

        Everton, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Brighton'u 2-0 mağlup etti.

        Cry.Palace, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Nott. Forest ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 2. Haftanın Sonuçları
        22.08.2025 22:00
        West Ham United
        1
        Chelsea
        5
        İY(1-3)
        23.08.2025 14:30
        Manchester City
        0
        Tottenham Hotspur
        2
        İY(0-2)
        23.08.2025 17:00
        Brentford
        1
        Aston Villa
        0
        İY(1-0)
        23.08.2025 17:00
        Burnley
        2
        Sunderland
        0
        İY(0-0)
        23.08.2025 17:00
        AFC Bournemouth
        1
        Wolverhampton
        0
        İY(1-0)
        23.08.2025 19:30
        Arsenal
        5
        Leeds United
        0
        İY(2-0)
        24.08.2025 16:00
        Everton
        2
        Brighton & Hove Albion
        0
        İY(1-0)
        24.08.2025 16:00
        Crystal Palace
        1
        Nottingham Forest
        1
        İY(1-0)
        24.08.2025 18:30
        Fulham
        1
        Manchester United
        1
        İY(0-0)
        25.08.2025 22:00
        Newcastle United
        2
        Liverpool
        3
        İY(0-1)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 2. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		2 2 0 0 6 6
        2
        Tottenham Hotspur
        		2 2 0 0 6 5
        3
        Liverpool
        		2 2 0 0 6 3
        4
        Chelsea
        		2 1 1 0 4 4
        5
        Nottingham Forest
        		2 1 1 0 4 2
        6
        Manchester City
        		2 1 0 1 3 2
        7
        Sunderland
        		2 1 0 1 3 1
        8
        Everton
        		2 1 0 1 3 1
        9
        AFC Bournemouth
        		2 1 0 1 3 -1
        10
        Brentford
        		2 1 0 1 3 -1
        11
        Burnley
        		2 1 0 1 3 -1
        12
        Leeds United
        		2 1 0 1 3 -4
        13
        Fulham
        		2 0 2 0 2 0
        14
        Crystal Palace
        		2 0 2 0 2 0
        15
        Newcastle United
        		2 0 1 1 1 -1
        16
        Manchester United
        		2 0 1 1 1 -1
        17
        Aston Villa
        		2 0 1 1 1 -1
        18
        Brighton & Hove Albion
        		2 0 1 1 1 -2
        19
        Wolverhampton
        		2 0 0 2 0 -5
        20
        West Ham United
        		2 0 0 2 0 -7

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 3. Hafta Maçları
