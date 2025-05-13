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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 36. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 36. haftanın görünümü

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 36. hafta maçları tamamlandı. Man. City ve Chelsea haftayı galibiyetle noktaladı. Man United ve Liverpool ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 36. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:30
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        İngiltere Premier Ligi'nde 36. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
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        İngiltere Premier Ligi'nin 36. haftasının final maçı, Liverpool ile Arsenal arasında oynandı.

        Liverpool, 36. hafta müsabakasında Arsenal ile evinde 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Liverpool'un toplam puanı 83, Arsenal'ın ise 68 oldu.

        Man United, 36. haftada West Ham ile evinde karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, 90 dakika sonunda Man United'e 2-0 üstünlük kurdu ve 3 puanın sahibi oldu. Man United, bu yenilgiyle haftayı 39 puanla tamamlarken, West Ham ise puanını 40'a yükseltti.

        Ev sahibi Newcastle Utd.'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Chelsea, 90 dakika sonunda puan alamayarak haftayı 63 puanla tamamladı; Newcastle Utd. ise puanını 66'ya çıkardı.

        Zorlu deplasman mücadelesinde Man. City, rakibi Southampton ile karşılaşarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Man. City 65 puana ulaşırken Southampton ise 12 puana yükseldi.

        Brighton, deplasmanda Wolves'i 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Everton, bu hafta Fulham'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Everton oldu.

        Brentford, deplasmanda Ipswich'i 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Aston Villa, bu hafta AFC Bournemouth'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Aston Villa oldu.

        Cry.Palace, 36. haftada oynanan mücadelede Tottenham'ı 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Cry.Palace böylece 49 puana yükseldi. Cry.Palace'yi ağırlayan Tottenham ise 38 puanda kaldı.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Nott. Forest, rakibi Leicester'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 36. Haftanın Sonuçları
        10.05.2025 17:00
        Southampton
        0
        Manchester City
        0
        İY(0-0)
        10.05.2025 17:00
        Wolverhampton
        0
        Brighton & Hove Albion
        2
        İY(0-1)
        10.05.2025 17:00
        Fulham
        1
        Everton
        3
        İY(1-1)
        10.05.2025 17:00
        Ipswich Town
        0
        Brentford
        1
        İY(0-1)
        10.05.2025 19:30
        AFC Bournemouth
        0
        Aston Villa
        1
        İY(0-1)
        11.05.2025 14:00
        Newcastle United
        2
        Chelsea
        0
        İY(1-0)
        11.05.2025 16:15
        Tottenham Hotspur
        0
        Crystal Palace
        2
        İY(0-1)
        11.05.2025 16:15
        Manchester United
        0
        West Ham United
        2
        İY(0-1)
        11.05.2025 16:15
        Nottingham Forest
        2
        Leicester City
        2
        İY(1-1)
        11.05.2025 18:30
        Liverpool
        2
        Arsenal
        2
        İY(2-0)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 36. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		36 25 8 3 83 46
        2
        Arsenal
        		36 18 14 4 68 33
        3
        Newcastle United
        		36 20 6 10 66 23
        4
        Manchester City
        		36 19 8 9 65 24
        5
        Chelsea
        		36 18 9 9 63 19
        6
        Aston Villa
        		36 18 9 9 63 7
        7
        Nottingham Forest
        		36 18 8 10 62 12
        8
        Brentford
        		36 16 7 13 55 10
        9
        Brighton & Hove Albion
        		36 14 13 9 55 3
        10
        AFC Bournemouth
        		36 14 11 11 53 12
        11
        Fulham
        		36 14 9 13 51 1
        12
        Crystal Palace
        		36 12 13 11 49 -2
        13
        Everton
        		36 9 15 12 42 -5
        14
        Wolverhampton
        		36 12 5 19 41 -13
        15
        West Ham United
        		36 10 10 16 40 -17
        16
        Manchester United
        		36 10 9 17 39 -11
        17
        Tottenham Hotspur
        		36 11 5 20 38 4
        18
        Ipswich Town
        		36 4 10 22 22 -42
        19
        Leicester City
        		36 5 7 24 22 -47
        20
        Southampton
        		36 2 6 28 12 -57

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 37. Hafta Maçları
        16.05.2025 21:30
        Aston Villa
        Tottenham Hotspur
        16.05.2025 22:15
        Chelsea
        Manchester United
        18.05.2025 14:00
        Everton
        Southampton
        18.05.2025 16:15
        West Ham United
        Nottingham Forest
        18.05.2025 17:00
        Brentford
        Fulham
        18.05.2025 17:00
        Leicester City
        Ipswich Town
        18.05.2025 18:30
        Arsenal
        Newcastle United
        19.05.2025 22:00
        Brighton & Hove Albion
        Liverpool
        20.05.2025 22:00
        Crystal Palace
        Wolverhampton
        20.05.2025 22:00
        Manchester City
        AFC Bournemouth
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