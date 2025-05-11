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        Haberler Bilgi Spor İngiltere Premier Lig: Liverpool- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Liverpool- Arsenal muhtemel 11

        Liverpool- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Dünya futbolunda gözler Liverpool- Arsenal maçına çevrilmiş durumda. İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool ile 2. sırada bulunan Arsenal'in mücadelesine sahne olacak zorlu randevu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Liverpool- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:54
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        • 1

          Liverpool- Arsenal maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, sezon boyu çekiştiği Mikel Arteta'nın takımı Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere ligin ilk yarısında Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasına sahne olan Liverpool- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...

        • 2

          LİVERPOOL- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

          Liverpool- Arsenal maçı 11 Mayıs Pazar günü 18.00'de oynanacak.

        • 3

          LİVERPOOL- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Anfield'da oynanacak zorlu mücadele beİN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          LİVERPOOL MUHTEMEL 11

          Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz

        • 5

          ARSENAL MUHTEMEL 11

          Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Merino, Martinelli

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