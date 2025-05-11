Liverpool- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya futbolunda gözler Liverpool- Arsenal maçına çevrilmiş durumda. İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool ile 2. sırada bulunan Arsenal'in mücadelesine sahne olacak zorlu randevu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Liverpool- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Liverpool- Arsenal maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, sezon boyu çekiştiği Mikel Arteta'nın takımı Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere ligin ilk yarısında Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasına sahne olan Liverpool- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...
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LİVERPOOL- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?
Liverpool- Arsenal maçı 11 Mayıs Pazar günü 18.00'de oynanacak.
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LİVERPOOL- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield'da oynanacak zorlu mücadele beİN Sports 3'den canlı yayınlanacak.
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LİVERPOOL MUHTEMEL 11
Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz
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ARSENAL MUHTEMEL 11
Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Merino, Martinelli