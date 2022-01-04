Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 27 Aralık-2 Ocak tarihlerinde uygulanan 14 bin 250 test sonucunda 94 pozitif vaka saptandı.

Rekor seviyeye ulaşan önceki haftanın (20-26 Aralık) test verisine kıyasla 9 vakalık azalma yaşandı. Vaka sayısı son 8 haftada ilk kez düştü.