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        Haberler Bilgi Spor İngiltere Premier Lig: Bournemouth- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bournemouth- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        FA Cup çeyrek finalinde Bournemouth ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Vitality Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Bournemouth- Manchester City maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra teknik direktörlerin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Bournemouth- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:09
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        • 1

          FA Cup çeyrek final karşılaşmasında Manchester City, Bournemouth ile karşı karşıya geliyor. Elemelerde Salford City, Leyton Orient ve Plymouth'u eleyen Guardiola'nın öğrencileri Bournemouth engelini aşarak yarı finale yükselmek istiyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın kadro tercihleri merak ediliyor. Peki, Bournemouth- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          BOURNEMOUTH- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

          Bournemouth- Manchester City maçı 30 Mart Pazar (bugün) 18.30'da oynanacak.

        • 3

          BOURNEMOUTH- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Vitality Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii spor 6'dan canlı yayınlanacak.

        • 4

          MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11

          Ortega, Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol, Gonzalez, İlkay, SAvinho, Marmoush, Doku, Haaland

        • 5
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