İngiltere Merkez Bankası'ndan son 33 yılın en büyük faiz artırımı

İngiltere Merkez Bankası, son 33 yılın en büyük artırımına giderek faizi 75 baz puan yükseltti.

Böylece faiz yüzde 2,25’ten yüzde 3’e çıktı.

Bu, geçen yıl Aralık ayından beri gerçekleşen sekizinci faiz artırımı.

Son 14 yılın en yüksek faiz oranına kavuşan İngiltere’de enflasyonun ve konut faizlerinin de bu gelişmeden etkilenmesi bekleniyor.

22 Eylül’de İngiltere Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırarak yüzde 2,25’e yükseltmişti.

Analistlere göre ülkede faiz gelecek yıl yüzde 4,75 olabilir.