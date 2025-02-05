İngiltere Lig Kupası yarı finali: Newcastle- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası yarı finali rövanş maçında Newcastle, Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere Newcastle, ilk karşılaşmada Arsenal'i deplasmanda 2-0 mağlüp etmeyi başarmıştı. Maç saatininin yaklaşmasıyla mücadelenin yayıncı kuruluşu ve başlama saatine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Newcastle, Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Rövanş müsabakası hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
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İngiltere Lig Kupas yarı final rövanşında Newcastle, Arsenal'i konuk ediyor. İlk etapta deplasmanda 2-0 galip gelen siyah beyazlılar, evinde skor avantajını koruyarak finale yükselmek istiyor. Öte yandan final şansını zora sokan Arsenal, Newcastle karşısında en az 3 farklı kazanmanın hesaplarını yapıyor. İki takımında karşılaşmaya as oyuncularıyla çıkması bekleniyor. Peki, Newcastle- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri...
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NEWCASTLE- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Newcastle- Arsenal İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçı 5 Şubat Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.
St. James Park'ta oynanacak mücadele dijital platform EXXEN üzerinden yayınlanacak.
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NEWCASTLE MUHTEMEL 11
Dubravka, Trippier, Schar, Burn, Hall, Willock, Tonali, Guimares, Murphy, Gordon, Isak
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ARSENAL MUHTEMEL 11
Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis, Odegaard, Partey, Rice, Nwaneri, Martinelli, Havertz