Kral Charles'ın portresinin bulunduğu ilk para basıldı

BBC'nin haberine göre, yeni kralın portesinin bulunduğu madeni paraların, birkaç hafta içinde dolaşıma girmesi bekleniyor.

İngiliz Darphanesi, gelecek haftadan itibaren 50 penilerin koleksiyoncular için satışa çıkarılacağını, yıl sonundan önce de genel kullanıma hazır olacağını bildirdi.

Paraların üzerinde Kral Charles’ın, Kraliçe 2. Elizabeth’in aksine, diğer İngiltere kralları gibi taçsız hali yer aldı.

İngiliz heykeltıraş Martin Jennings'in yaptığı portrenin kullanıldığı madeni paralardan ilk olarak 50 penilikler basıldı.

Charles’ın portresinin, gelecek yılın başından itibaren 1 peniden 2 sterline kadarki tüm madeni paralara basılacağı kaydedildi.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.