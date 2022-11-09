Kral Charles'a yumurtalı saldırı

İngiltere'nin kuzeyindeki York kentine geleneksel bir tören için giden Kral Charles, eşi Camilla ile yürüdüğü esnada saldırıya uğradı.

Yumurtayla saldırmaya çalışan saldıran polisler tarafından yakalandı. Saldırıda Kral Charles ve Camilla'nın zarar görmediği belirtildi.

Polislerin, saldırganı yakalamak için koştuğu sırada saldırganın "Bu ülke köleliğin kanları üzerine inşa edildi" sloganı attığı duyuldu.

Eylül ayında Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle tahta çıkan Kral Charles, iki günlük bir ziyaret için İngiltere 'nin kuzeyinde tura çıktı.