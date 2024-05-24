İngiltere Federasyon Kupası'nda final zamanı: Manchester United-Manchester City

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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City ile sezon boyunca inişli çıkışlı performans sergileyen Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde kozlarını paylaşacak.

Wembley Stadı'nda oynanacak mücadele, 25 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.

Manchester United 12, Manchester City ise 7 kez kazandı

FA Cup'ı Manchester United 12 kez kazanırken bu kupayı en son 2015-2016 sezonunda havaya kaldırma başarısı gösterdi.

Manchester City ise FA Cup'ı 7 kez müzesine götürürken geçen sezon da bu kupayı kazanmıştı.