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Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yürüten Mikel Arteta'nın, futbolculuk döneminde uzun süre top koşturduğu Arsenal'in yeni menajeri olmasına kesin gözüyle bakılırken flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere basınına göre Arsenal'de son dönemde beklentilerin çok uzağında kalan Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olabilir.
Guardian'da yer alan habere göre Mikel Arteta'nın Arsenal'deki önceliği, kulübü yeniden popüler hale getirmek olacak. Bunu da Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette ve Granit Xhaka omurgası üzerine şekillendirecek. Bu doğrultuda Mesut Özil'in ayrılığına ise onay verebilir.
David de Gea ve Kevin De Bruyne'den sonra Premier Lig'in en çok kazanan üçüncü oyuncusu olan Mesut Özil, geçen sezon 35 maçta forma giymiş ve 6 gol 2 asistle oynamıştı. Bu sezon Unai Emery tarafından çok kullanılmayan 31 yaşındaki yıldızın performansı İngiltere'de ciddi bir tartışma konusu haline gelirken daha önce ortaya atılan iddiaya göre sarı-lacivertliler, Mesut'u kiralamak için Arsenal'in kapısını 'Maaşının bir kısmını siz ödeyin' teklifiyle çalacaktı. Londra temsilcisinin daha ciddi bir talibi olmaması durumunda Mesut'un Fenerbahçe'ye gitmesine sıcak bakabileceği öne sürülmüştü.
WIN-WIN PROGRAMINDA ADI GEÇMİŞTİ
Fenerbahçe'nin sezon başında gerçekleştirdiği yardım kampanyası olan Win/Win programında Mesut Özil'in adı geçerken Başkan Ali Koç, "Mesut'u yayına bağlayın da iki sezon sonrası (sözleşmesinin bittiği tarih) ifadelerini kullanmıştı.
HAFTADA 350 BİN STERLİN KAZANIYOR
Arsenal'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2018'de sona erecek olan Mesut Özil, Londra temsilcisinden yılda 18 milyon 200 bin sterlin kazanıyor. Türk asıllı Alman yıldızın haftalık maaşı ise 350 bin sterlin. 2013 yılında Arsenal'e 47 milyon Euro'ya transfer olan Mesut, bu sezon 8'i Premier Lig'de olmak üzere toplamda 11 maça çıkarken gol atma başarısı gösteremedi. 31 yaşındaki futbolcu 2 golün ise hazırlayıcısı oldu.
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