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        Haberler Dünya İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Assange'ın ABD'ye iadesine itiraz edebileceğine hükmetti

        İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Assange'ın ABD'ye iadesine itiraz edebileceğine hükmetti

        İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın, ABD'ye iade davasına karşı temyiz başvurusu yapabileceğine hükmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:25
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        Assange'a temyiz yolu açıldı
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        Yüksek Mahkemede bugün görülen davada, ABD'nin Assange hakkında İngiltere'ye verdiği "idam edilmeyeceği ve eşit yargılanacağı" yönündeki güvenceler ele alındı.

        Mart ayında, bir ay içinde söz konusu güvenceler verilmesi halinde ABD'ye iade davasını ele alacağını açıklayan Yüksek Mahkeme, bugünkü duruşmada Assange'ın güvenceleri göz önünde bulundurarak iade talebini temyiz mahkemesine götürebileceğine hükmetti.

        Yüksek Mahkeme, Assange'ın hukuk önünde eşit olmayacağı yönündeki endişelerin temyize taşınabileceğini de belirtti.

        Avukatlar, Avustralya vatandaşı Assange'ın ABD vatandaşlarıyla eşit muamele göremeyeceğini iddia etmişti.

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        Assange'ın idam edilmeyeceği güvencesine de değinen avukatlar, bu güvencenin siyasiler tarafından verildiğini, güvence verme yetkisinin ABD yargısında olduğunu belirtmişti.

        ASSANGE'IN DAVA SÜRECİ

        Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

        Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

        Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın, iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

        Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

        Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

        Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

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        Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin duruşmalar, 20-21 Şubat'ta Yüksek Mahkeme'de görülmüş, kararın ileri tarihte verileceği kaydedilmişti.

        ABD 'İDAM ETMEME' GÜVENCESİ VERDİ

        Mahkeme 26 Mart'ta ise ABD tarafından bazı güvenceler verilmezse Assange'ın ABD'ye iade edilmeyeceğine hükmetmişti.

        ABD'den, Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağı ve adil şekilde yargılanacağı gibi güvenceler istenmiş, aksi halde Assange'ın tutukluluğunun kaldırılması için temyiz başvurusu yapabileceği ifade edilmişti.

        Yüksek Mahkeme, güvencelerin verilmesinin ardından bunların tatmin edici olup olmadığına karar vereceğini açıklamıştı.

        ABD, nisan ayında talep edilen güvenceleri vereceğini duyururken Stella Assange ise eşinin, ABD vatandaşı olmadığı için bazı haklara sahip olamayacağını ifade etmişti.

        Assange'ın avukatları ve destekçileri, ABD'ye iadesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtirken ABD tarafı ise hapis cezasının 4 ila 6 yıl olabileceğini öne sürüyor.

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