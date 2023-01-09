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Haberler Dünya

İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabakların kullanımı yasaklanacak

Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'de tek kullanımlık plastik tabak, çatal ve bıçakların kullanımı yasaklanacak

Giriş: 09.01.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabakların kullanımı yasaklanacak
İngiltere'de plastik yasağı
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İngiltere'de plastik çatal bıçak, tabak ve tepsi gibi tek kullanımlık ürünlerin kirliliği azaltmak amacıyla yasaklanacağı açıklandı.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, İngiltere'de her yıl yaklaşık 1,1 milyar tek kullanımlık plastik tabak ve 4,25 milyar çatal bıçak kullanılıyor. Bunların yalnızca yüzde 10'u kullanıldıktan sonra geri dönüştürülüyor.

Yapılan araştırmaya göre, plastik tabaklar, çatal ve bıçak takımları ile yiyecek ve içecek paketleri, dünya okyanuslarındaki en büyük çöp payını oluşturuyor.

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Thérèse Coffey, araştırma verilerini doğrulayarak tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklanmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Coffey, "Plastik bir çatalın doğada ayrışması 200 yıl alıyor. Bu sorunu doğrudan çözmek için harekete geçmeye kararlıyım. Son yıllarda zaten önemli adımlar attık ama yapacak daha çok şey olduğunu biliyoruz. Bu yeni yasağın gelecek nesiller için doğal çevrenin korunmasına yardımcı olmak için büyük bir etkisi olacak." dedi.

Benzer yasaklar İskoçya ve Galler'de hayata geçirilirken, İngiltere hükümeti 2020'de ülke genelinde tek kullanımlık plastik pipetleri, karıştırıcıların kullanımını yasakladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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