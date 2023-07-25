İngiltere'de sığınmacıların kalacağı gemiye bu hafta ilk grubun yerleştirilmesi bekleniyor
İngiltere'de sığınmacıların kalacağı "Bibby Stockholm" adlı gemiye yerleştirilecek ilk 50 kişilik grubun, bu hafta geminin bulunduğu Portland Adası'na getirileceği öngörülüyor
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Ülke basınında yer alan haberlere göre, ilk 50 kişilik sığınmacı grubunun bu hafta Portland Adası'na ulaşması ve sığınma taleplerinin işleme konulması süresince kalacakları "Bibby Stockholm" adlı gemiye yerleştirilmeleri bekleniyor.
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İlerleyen haftalarda ise planlama doğrultusunda 500 sığınmacının tamamının gemiye yerleştirileceği tahmin ediliyor.
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En az 18 ay boyunca 500 sığınmacıyı barındıracak 222 odalı gemi, geçen hafta Dorset'in güney kıyısındaki Portland Limanı'na ulaşmıştı. Gemi, bölge halkı ve insan hakları gruplarınca protestolarla karşılanmıştı.
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Hükümet, gemide barındırılacak kişilerin, yalnızca İngiltere'ye yasa dışı yollardan giren 18 ila 65 yaşındaki yetişkin erkeklerden oluşacağını açıklamıştı.
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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, halihazırda ülke genelindeki otellerde yaklaşık 51 bin sığınmacının bulunduğu ve bu durumun vergi mükelleflerine günde yaklaşık 6 milyon sterline mal olduğu bildirilmişti.
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Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunuyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.