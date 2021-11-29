İngiltere'de kar fırtınası nedeniyle 61 kişi, üç gündür mahsur

İngiltere'nin en yüksek rakımlı pubına Cuma günü giren müşteriler, üç gündür buradan ayrılamadı. Toplam 61 kişi Arwen fırtınasıyla gelen kar yağışı nedeniyle pubda mahsur kalmış durumda.
Yorkshire Dales'te yer alan Tan Hill Inn isimli pub, deniz seviyesinden 528 metre yukarıda yer alıyor.
Cuma günü Oasis şarkıları çalan bir grubu dinlemek ve bazısı konaklamak için mekana gelenler henüz pubdan ayrılamadı.
Cumartesi sabahı kar seviyesinin 1 metreye yaklaştığı ve yatak odaları pencerelerine kadar çıktığı belirtiliyor.
İşletmeci Nicola Townsend, herkesin moralinin yüksek olduğunu ve hatta bazılarının mekandan ayrılmak istemediğini söyledi.
Kar yağışının yanında kopan elektrik kablolarının da yolları kısmen kullanıma kapattığı bildiriliyor.
Hafta sonu boyunca pubda kalan topluluğun, ön kapıdan çıkış için bir kar tüneli kazdığı belirtiliyor.
Aralarında müzisyenlerin de olduğu 61 kişiden bazıları pubın salon kısmına kamp kurdu.
Pubın sahibi olan Townsend, 40 kişinin konaklamak için orada olduğunu, kalanların ise Cuma akşamı bir iki bira içmek için mekana geldiğini söyledi.
Büyük bir aile haline geldiklerini ifade eden Townsend, "Hatta bir kadın gitmek istemediğini de söyledi" dedi.
Pub mahsuriyeti yaşayan topluluk, bilgi yarışmaları ve karaoke etkinlikleri ile zamanlarını geçiriyor.
Pubda kalan kişilerden Martin Overton, içerideki havanın çok iyi olduğunu paylaştı.
Arwen fırtınası nedeniyle yaşanan şiddetli kar yağışları, York ve İskoçya arasında hayatı olumsuz etkiledi.
Birçok yerde elektrik kesintileri yaşanırken, bazı hatlarda tren seferleri de iptal edildi.
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