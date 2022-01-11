İngiltere'de kapanma döneminde parti krizi sürüyor.

İngiltere'de başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de de Boris Johnson ve eşinin katıldığı bir etkinlik düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Başbakanlık personelinin 2020 Noel'i öncesinde de benzer şekilde eğlenceler düzenlendiği belirtilmişti.

İngiliz ITV'nin elde ettiği bir elektronik postadaki davetiye, ülkede hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu 20 Mayıs 2020'de yapılan partiye ilişkin kanıt oldu.

Habere göre, davete ilişkin elektronik posta, Başbakan'ın Özel Kalem Müdürü Martin Reynolds tarafından Başbakan'ın danışmanları, konuşmalarını yazanlar ve diğer görevliler dahil 100'den fazla çalışana gönderildi.

Davete ilişkin postada, "İnanılmaz derecede yoğun geçen bir dönemin ardından bu akşam 10 Numara'nın (Başbakanlık) bahçesinde güzel havanın tadını çıkarmanın ve sosyal mesafeli olarak bir şeyler içmenin iyi olacağını düşündük. Lütfen saat 18.00 itibarıyla bize katılın ve kendi içkinizi getirin!" yazdığı görüldü.

ITV'ye göre, davete aralarında Başbakan Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson'ın da olduğu 40 kişi katıldı.

İSTİFA ÇAĞRILARINA İLK YANIT

Partiye dair ilk kanıt sonrası gerek İşçi Partisi gerek ise sosyal medyadan çok sayıda kişi İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a istifa çağrısı yaptı.

İşçi Partisi'nden bir vekilin "Boris Johnson'ın yasaları çiğnediği tamamen kesinleşirse istifa edecek mi?" sorusuna Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Michael Ellis yanıt verdi.

Ellis, "Başbakan Johnson hiçbir yere gitmiyor. Başbakan ülkede halkın güvenini korumaya devam ediyor" dedi.