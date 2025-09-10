Habertürk
        Haberler Spor Diğer Boks İngiltere'de 2 madalya garantilendi! - Diğer Haberleri

İngiltere'de 2 madalya garantilendi!

        İngiltere'de 2 madalya garantilendi!

        İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş, yarı finale yükselerek madalya almayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 18:23 Güncelleme: 10.09.2025 - 18:23
        İngiltere'de 2 madalya garantilendi!
        Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın öğlen seansında 4 milli boksör ringe çıktı.

        Kadınlar 75 kiloda Büşra Işıldar, ev sahibi İngiltere'den Mary-Kate Smith ile karşılaştı. Rakibini üstün bir oyunla 5-0 yenen Büşra, adını yarı finale yazdırdı ve şampiyonada madalya almayı garantileyen ilk Türk sporcu oldu. Büşra Işıldar, yarı finalde 13 Eylül Cumartesi günü Avustralyalı Sue Emma Greentree ile karşı karşıya gelecek.

        Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büşra, madalyayı garantilemenin mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Şampiyonaya çok iyi çalıştık. Bu sene ikinci kez dünya şampiyonası düzenleniyor. Diğerinde de gümüş madalya almıştım. Burada altın madalya alarak ülkemi gururlandırmak istiyorum. Çok uzun zamandır kamptayız, ailemizi evimizi unuttuk. Bize dua edin." ifadelerini kullandı.

        Sırbistan'da dünya ikincisi olduğunu hatırlatan Büşra, "İngiltere'de altın madalya alacağım. Bu yıl dünyada ikinci madalyamı almış oldum ama burada rengini altın yapmak istiyorum." diye konuştu.

        ŞEYMA DÜZTAŞ DA MADALYAYI GARANTİLEDİ

        Büşra'dan sonra +80 kiloda ringe çıkan Şeyma Düztaş ise kariyerinde önemli bir başarı elde etti.

        Çeyrek finalde Suudi Arabistan'dan Noof Alyousef'le karşılaşan Büşra, ilk rauntta rakibine saydırmayı başardı ve hakem kararıyla maçı kazandı. 23 yaşındaki milli boksör, büyükler kategorisinde dünya şampiyonasında ilk kez yarı finale yükselerek madalya almayı garantiledi.

        Milli sporcu, yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran karşısında 12 Eylül Cumartesi günü ringe çıkacak.

        Genç yaşta kariyerinin en önemli başarısını elde ettiğini ama işinin bitmediğini anlatan Şeyma Düztaş, "Bronz madalyayı garantiledim. Allah'ın izniyle şimdi önce gümüşü garantileyip sonra da altını almak istiyorum. Ülkem adına güzel bir başarı elde ettim, şimdi madalyanın rengini belirleyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

        HATİCE VE EMRAH ELENDİ

        Kadınlar 54 kiloda çeyrek finalde Hatice Akbaş, İtalya'dan Sirine Charaabi'ne yenildi.

        Hatice, rakibine 5-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

        Erkeklerde ise 90 kiloda Emrah Yaşar, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Loren Berto Alfonso Domingues'le karşılaştı. Rakibine çekişmeli geçen maç sonunda 3-2 kaybeden Emrah, madalya şansını kaybetti.

