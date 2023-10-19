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        Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Sunak,İsrail'de

        İngiltere Başbakanı Sunak İsrail'de

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Perşembe günü destek amacıyla İsrail'e gitti. Sunak, ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:06
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        İngiltere Başbakanı Sunak İsrail'de
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        Ofisinden yapılan açıklamaya göre Sunak, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırı sonucu destek amacıyla İsrail'e gitti. Sunak'ın İsrail ve Gazze'de yaşanan can kaybı nedeniyle taziyelerini ileteceği ve bölgedeki çatışmaların daha da tırmanmaması konusunda uyarıda bulunacağı ifade edildi.

        Sunak, ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Her sivil ölümü bir trajedidir. Hamas'ın korkunç terör eylemi sonrasında çok sayıda insan hayatını kaybetti" dedi. Sunak ayrıca Salı günü Gazze'de hastanede meydana gelen ve 500'e yakın Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının, dünya çapındaki liderlerin çatışmanın daha da tehlikeli bir şekilde tırmanmasını önlemek için bir araya gelmelerine yönelik bir dönüm noktası olması gerektiğini söyledi ve İngiltere'nin 'doğru noktada' olacağına söz verdi.

        Görsel: Associated Press
        Görsel: Associated Press
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        Sunak'ın ayrıca Mısır'dan Gazze'ye insani yardımın mümkün olan en kısa sürede girmesine ve

        Gazze'de mahsur kalan İngiliz vatandaşlarının ayrılmasına olanak sağlayacak bir güzergahın açılması yönünde çağrıda bulunacağı da belirtildi.

        Sunak'ın sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada saldırılardan bu yana en az 7 İngiliz vatandaşının öldürüldüğünü ve en az 9'unun kayıp olduğunu söylemişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #israil
        #İngiltere
        #dünya
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