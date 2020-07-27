İngilizce öğretmenliği taban puanları 2020 ve İngilizce öğretmenliği başarı sıralamaları 2020 üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ama 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o puanlar...

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü

2019

2018 Kont.

2019

2018

2017

2016 Yer.

2019

2018

2017

2016 Başarı

Sırası

2019

2018

2017

2016 Taban

Puanı

2019

2018

2017

2016 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 3.331

3.310

1.759

1.730 469,61789

457.75783

478,29275

482,41753 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 4.394

4.260

2.650

2.770 457,40097

448.17719

467,02795

469,50906 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 6+0

7+0

8+0

8+0 6

7

8

8 4.696

5.000

3.059

3.140 454,67041

441.57546

462,78714

465,27948 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 6+0

7+0

7+0

6+0 6

7

7

6 4.949

4.490

2.942

2.510 452,62706

445.96706

464,03476

472,31507 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 90+3

100+3

100+3

100+3 93

103

103

103 5.430

5.350

3.649

3.810 448,55364

438.65815

456,97150

458,28570 TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 6+0

7+0

6+0

5+0 6

7

6

5 6.192

6.390

4.461

3.910 442,83600

431.29668

449,52703

457,25599 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 60+2

60+2

75+2

75+2 62

62

77

77 6.619

6.130

4.006

3.960 439,83204

432.97351

453,52721

456,68882 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz)(%50 İndirimli) (4) DİL 1+0

1+0

1+0

1+0 1

1

1

1 6.675

5.080

2.870

3.150 439,48235

440.94468

464,84875

465,11982 MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 6+0

5+0

4+0

4+0 6

5

4

4 6.750

6.480

4.729

5.410 439,01186

430.71088

447,11653

444,69192 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 90+3

100+3

100+3

100+3 93

103

103

103 6.996

6.910

4.926

4.810 437,48770

427.59092

445,52162

449,52895 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 7.369

7.090

5.274

5.170 435,01877

426.54943

442,81538

446,74688 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 90+3

100+3

100+3

100+3 93

103

103

103 7.850

7.540

5.614

5.410 432,24206

423.59094

440,19966

444,72707 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(Burslu) (4) DİL 4+0

4+0

4+0

4+0 4

4

4

4 8.176

7.870

6.777

6.740 430,19743

421.63495

431,84926

433,37165 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 130+4

130+4

130+4

130+4 134

134

134

134 8.553

7.990

6.512

6.630 428,07193

420.9419

433,92467

434,28790 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(Burslu) (4) DİL 4+0

4+0

4+0

4+0 4

4

4

4 8.558

8.320

6.353

6.790 428,03316

418.94381

434,95215

432,98280 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 6+0

7+0

7+0

6+0 6

7

7

6 8.723

8.830

858

6.380 427,19937

416.20737

496,21678

436,36024 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(Burslu) (4) DİL 6+0

5+0

5+0

4+0 6

5

5

4 8.814

8.510

7.193

6.120 426,76052

417.97777

429,04815

438,41845 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 6+0

6+0

6+0

6+0 6

6

6

6 8.831

9.230

6.267

6.550 426,69487

413.61136

435,51445

434,92256 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 140+4

160+4

160+4

160+4 144

164

164

164 9.007

8.760

6.829

6.680 425,71455

416.52274

431,46814

433,78703 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 6+0

—

—

— 6

—

—

— 9.026

—

—

— 425,60118

—

—

— BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(Burslu) (4) DİL 5+0

4+0

—

— 5

4

—

— 9.319

10.000

—

— 424,08380

408.90851

—

— İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 6+0

6+0

6+0

5+0 6

6

6

5 9.728

9.250

6.190

6.350 422,14142

413.48696

435,98131

436,66354 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 9.767

9.380

7.656

7.400 421,86465

412.68142

426,31791

428,30863 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 9.912

9.730

7.686

7.540 421,25114

410.82129

426,14463

427,28452 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 60+2

60+2

60+2

0+0 62

62

62

0 10.139

10.200

9.866

— 420,04321

408.29884

412,29780

180,00000 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 5+0

5+0

5+0

5+0 5

5

5

5 10.595

9.100

9.577

6.630 417,92269

414.4055

414,01339

434,33922 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 120+3

140+4

140+4

140+4 123

144

144

144 10.818

10.500

8.448

8.340 416,99328

406.22452

420,96815

421,36672 UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(Burslu) (4) DİL 6+0

6+0

6+0

6+0 6

6

6

6 11.040

11.300

8.670

9.770 415,92450

401.96365

419,64599

410,88506 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 11.477

11.400

9.053

8.570 413,98800

401.55714

417,30647

419,47679 MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) DİL 8+0

—

—

— 8

—

—

— 11.551

—

—

— 413,56696

—

—

— ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 90+3

100+3

100+3

100+3 93

103

103

103 11.587

11.600

10.017

10.100 413,42031

400.60206

411,26012

408,62706 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) DİL 4+0

—

—

— 4

—

—

— 11.927

—

—

— 411,94742

—

—

— ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 65+2

65+2

65+2

65+2 67

67

67

67 12.249

12.000

10.170

9.690 410,60016

398.5583

410,37571

411,45500 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 12.454

12.400

—

— 409,65230

396.65578

—

— BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 12.902

12.400

10.430

9.960 407,81192

396.78135

408,85967

409,48202 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 65+2

65+2

65+2

65+2 67

67

67

67 13.092

12.700

10.938

10.500 406,97819

395.37098

406,03267

405,79743 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 90+3

100+3

100+3

100+3 93

103

103

103 13.361

13.500

11.365

11.300 405,93486

391.30228

403,82974

399,94828 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(%75 İndirimli) (4) DİL 10+0

10+0

9+0

8+0 10

10

9

8 13.473

12.800

10.376

10.400 405,47449

394.67973

409,17043

406,45766 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(%75 İndirimli) (4) DİL 12+0

12+0

8+0

0+0 12

12

8

0 13.484

12.500

10.411

— 405,44838

396.07736

408,98741

180,00000 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 90+3

100+3

100+3

100+3 93

103

103

103 13.745

13.700

11.725

11.300 404,39343

390.40314

401,78332

400,31210 ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)( Yabancı) İngilizce Öğretmenliği

(Burslu) (4) DİL 1+0

1+0

1+0

1+0 1

1

1

1 13.835

6.670

8.145

10.000 404,03682

429.28817

423,16344

408,89096 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(%75 İndirimli) (4) DİL 3+0

3+0

—

— 3

3

—

— 14.186

14.600

—

— 402,53490

386.38319

—

— MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 14.192

13.900

11.669

11.600 402,51134

389.70534

402,02648

397,77747 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 14.280

14.100

—

— 402,16462

388.87688

—

— SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAKARYA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 14.878

14.500

12.427

11.400 399,74520

386.97591

397,83569

398,94167 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 14.966

14.200

11.994

11.200 399,38436

388.23154

400,29425

400,57872 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 50+2

50+2

50+2

40+1 52

52

52

41 15.145

14.700

12.659

12.200 398,70974

386.04876

396,50850

393,70403 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 85+3

85+3

85+3

0+0 88

88

88

0 15.309

15.000

12.907

— 398,05492

384.34113

394,91732

180,00000 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 60+2

60+2

60+2

0+0 62

62

62

0 15.476

15.200

13.837

— 397,44277

383.39562

389,88690

180,00000 TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 15.479

13.600

11.666

10.400 397,43438

391.02249

402,02932

406,15528 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 15.755

15.100

12.794

12.200 396,32734

383.89233

395,61553

394,09560 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 90+3

100+3

100+3

100+3 93

103

103

103 16.198

16.000

12.940

12.600 394,42613

380.09963

394,70933

391,22818 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 50+2

45+2

45+2

45+2 52

47

47

47 16.611

16.300

13.074

12.800 392,59985

378.53577

394,01237

389,42787 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 50+2

40+1

40+1

40+1 52

41

41

41 16.724

16.100

13.582

13.000 392,14028

379.3858

391,26701

388,35669 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 17.284

17.200

14.803

13.700 390,10361

374.64394

385,11039

384,00308 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 50+2

50+2

50+2

40+1 52

52

52

41 17.649

17.300

14.432

13.400 388,79017

374.21331

387,01587

385,93173 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 17.709

16.500

13.794

13.400 388,55299

377.61962

390,11576

386,14907 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 50+2

50+2

50+2

40+1 52

52

52

41 17.711

16.700

14.403

13.400 388,54898

377.11743

387,15043

386,30160 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 50+2

50+2

50+2

40+1 52

52

52

41 17.806

17.200

15.303

14.000 388,17505

374.6794

382,21189

382,00058 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 18.126

18.000

15.282

14.900 386,99766

371.23083

382,30157

376,53806 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 28+0

36+0

39+0

39+0 28

36

39

39 18.196

19.100

17.016

14.600 386,76135

366.65434

373,31746

378,08776 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 5+0

5+0

5+0

4+0 5

5

5

4 18.225

16.400

13.136

13.900 386,65796

378.11015

393,73759

383,02311 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 50+2

50+2

50+2

40+1 52

52

52

41 18.296

18.300

15.503

14.200 386,34464

370.16519

381,16171

381,14764 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 80+2

90+3

90+3

90+3 82

93

93

93 18.905

19.300

15.870

14.900 384,07892

365.90307

379,25867

376,68914 SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 60+2

—

—

— 62

—

—

— 19.709

—

—

— 381,00369

—

—

— BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 50+2

—

—

— 52

—

—

— 19.749

—

—

— 380,89242

—

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 4+0

4+0

3+0

3+0 4

4

3

3 20.103

15.900

16.321

12.900 379,46187

380.52142

376,99717

388,81723 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 20.130

20.900

—

— 379,33395

359.47289

—

— KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 60+2

—

—

— 62

—

—

— 20.183

—

—

— 379,10400

—

—

— YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 50+2

50+2

—

— 52

52

—

— 20.462

20.600

—

— 378,12618

360.5056

—

— HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ŞANLIURFA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 21.006

22.500

—

— 376,17125

352.55869

—

— VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 50+2

—

—

— 52

—

—

— 21.295

—

—

— 375,12738

—

—

— ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 21.352

22.700

—

— 374,90064

351.95363

—

— BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi (BAYBURT)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(4) DİL 60+2

60+2

40+1

30+1 62

62

41

31 22.038

21.900

16.468

15.400 372,28581

355.29453

376,15331

373,82534 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce) (4) DİL 40+1

—

—

— 41

—

—

— 22.868

—

—

— 369,30323

—

—

— LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 7+0

8+0

7+0

5+0 7

8

7

5 23.799

27.300

17.804

17.100 365,95848

333.95219

369,45992

363,08783 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 49+0

63+0

60+0

42+0 49

63

60

42 24.101

25.400

26.064

25.500 364,89799

341.53555

331,15190

319,34723 TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 19+0

21+0

28+0

20+0 19

21

28

20 24.325

25.200

22.423

22.500 364,08238

342.26614

347,43793

333,97085 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 8+0

6+0

5+0

7+0 8

6

5

7 24.743

19.800

21.180

21.300 362,68102

363.82111

353,26087

340,33863 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 28+0

37+0

30+0

23+0 28

37

30

23 24.789

21.900

16.031

16.400 362,50798

355.07846

378,43005

367,69224 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 23+0

30+0

27+0

22+0 23

30

27

22 25.256

27.700

25.498

23.400 360,96695

332.34468

333,48689

329,81518 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 15+0

10+0

10+0

12+0 15

10

10

12 25.964

27.900

22.550

23.200 358,52367

331.93424

346,79827

330,62878 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) DİL 29+0

24+0

22+0

18+0 29

24

22

18 26.477

24.600

20.904

17.400 356,86920

344.3799

354,65534

361,46065 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) DİL 24+0

24+0

28+0

28+0 24

24

28

28 27.019

26.800

21.288

24.400 355,09639

335.87399

352,77901

324,92568 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) DİL 10+0

10+0

10+0

10+0 10

10

10

10 27.079

17.200

18.971

15.800 354,94884

374.54923

363,62227

371,42780 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 12+0

12+0

13+0

16+0 12

12

13

16 27.355

31.700

23.001

21.800 354,10509

317.81145

344,62267

337,78971 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 3+0

3+0

5+0

0+0 3

3

5

0 28.354

29.000

25.346

— 350,84524

327.62248

334,18356

180,00000 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 8+0

11+0

11+0

15+0 8

11

11

15 29.647

29.300

21.690

24.800 346,50244

326.50642

350,87165

322,96327 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 8+0

5+0

4+0

0+0 8

5

4

0 30.686

32.800

25.389

— 343,11236

314.10169

333,95040

180,00000 ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Burslu) (4) DİL 3+0

3+0

—

— 3

3

—

— 31.047

31.000

—

— 341,93428

320.68864

—

— İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 35+0

—

—

— 35

—

—

— 31.402

—

—

— 340,79345

—

—

— UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) DİL 17+0

18+0

—

— 17

18

—

— 32.318

35.600

—

— 337,88791

304.33976

—

— İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 49+0

54+0

43+0

34+0 49

54

43

34 33.403

32.900

31.359

29.600 334,58770

313.85357

309,28981

300,67793 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%25 İndirimli) (4) DİL 14+0

18+0

15+0

0+0 14

18

15

0 33.497

36.700

42.101

— 334,28062

300.61894

271,46570

180,00000 KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(Burslu) (4) DİL 16+0

13+0

10+0

0+0 16

13

10

0 33.895

32.200

33.283

— 333,04032

316.44563

301,74394

180,00000 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz)(Ücretli) (4) DİL 23+0

23+0

23+0

19+0 23

23

23

17 36.002

30.200

24.207

Dolmadı 326,57822

323.36083

339,26018

180,00000 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%25 İndirimli) (4) DİL 20+0

35+0

35+0

24+0 20

35

35

24 37.714

46.600

45.266

33.900 321,49847

269.96004

262,15252

283,19392 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) DİL 42+0

33+0

—

— 42

33

—

— 39.504

54.900

—

— 316,23669

247.55846

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) DİL 12+0

—

—

— 12

—

—

— 41.271

—

—

— 310,95143

—

—

— İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Ücretli) (4) DİL 10+0

—

—

— 10

—

—

— 44.934

—

—

— 299,77367

—

—

— MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 41+0

45+0

32+0

22+0 41

45

32

22 45.252

42.900

35.825

34.500 298,86289

280.98711

292,91234

281,24940 TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%25 İndirimli) (4) DİL 25+0

30+0

26+0

25+0 25

30

26

25 48.573

48.800

45.058

41.200 289,23657

263.88077

262,68768

258,98255 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 28+0

29+0

20+0

20+0 28

21

20

17 50.398

Dolmadı

48.740

Dolmadı 284,04843

Dolmadı

252,21658

180,00000 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) DİL 20+0

20+0

16+0

11+0 20

20

16

11 52.043

52.100

32.745

31.200 279,25958

254.42472

303,83334

294,19093 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) DİL 20+0

13+0

13+0

5+0 20

13

13

5 53.476

36.600

28.428

31.700 275,17766

300.96693

320,98551

292,17109 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Ücretli) (4) DİL 21+0

26+0

33+0

31+0 21

26

33

31 54.120

63.100

57.532

56.500 273,51780

227.78205

230,94377

218,53505 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Ücretli) (4) DİL 10+0

—

—

— 10

—

—

— 54.283

—

—

— 273,06897

—

—

— İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) DİL 36+0

36+0

10+0

10+0 36

36

10

10 55.123

48.700

32.546

27.400 270,85010

264.26913

304,55819

310,38685 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Ücretli) (4) DİL 7+0

9+0

15+0

30+0 7

9

10

15 55.502

57.700

Dolmadı

Dolmadı 269,90452

240.58838

Dolmadı

180,00000 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) DİL 24+0

31+0

29+0

35+0 24

31

29

35 56.187

48.700

38.631

42.300 268,07831

264.22347

282,95643

255,84178 ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÜSKÜP-MAKEDONYA)( Yabancı) İngilizce Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) DİL 3+0

3+0

5+0

5+0 3

3

4

3 56.235

65.700

Dolmadı

Dolmadı 267,97841

215.49342

Dolmadı

180,00000 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) DİL 22+0

21+0

22+0

14+0 22

21

22

14 56.296

53.600

41.739

35.300 267,84293

250.7757

272,62313

278,11818 GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%75 İndirimli) (4) DİL 17+0

—

—

— 17

—

—

— 57.750

—

—

— 263,98520

—

—

— DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 12+0

10+0

15+0

20+0 12

10

15

20 58.040

42.500

43.302

51.800 263,32103

282.00511

267,77410

232,22187 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) (4) DİL 30+0

30+0

30+0

30+0 30

30

30

30 58.216

58.000

53.253

56.300 262,85456

239.86179

240,95293

219,71521 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%25 İndirimli) (4) DİL 26+0

30+0

28+0

23+0 26

30

28

23 60.230

55.500

52.221

53.500 257,64408

245.8954

243,27352

228,26160 UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(%25 İndirimli) (4) DİL 32+0

36+0

54+0

54+0 32

36

35

39 63.779

64.700

Dolmadı

Dolmadı 248,75367

222.49009

Dolmadı

180,00000 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(Ücretli) (4) DİL 10+0

11+0

14+0

10+0 10

11

14

10 67.464

64.700

48.752

45.800 240,10739

222.16064

252,19825

246,35389 TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Ücretli) (4) DİL 5+0

8+0

—

— 5

7

—

— 68.348

Dolmadı

—

— 237,98435

Dolmadı

—

— GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 12+0

20+0

16+0

16+0 12

6

11

9 72.566

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı 227,91974

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)( Yabancı) İngilizce Öğretmenliği

(%75 İndirimli) (4) DİL 5+0

10+0

10+0

0+0 5

6

8

0 73.825

Dolmadı

Dolmadı

— 224,08658

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ANKARA)( Devlet) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 26+0

26+0

20+0

20+0 20

26

20

20 Dolmadı

44.700

48.718

35.100 Dolmadı

275.63648

252,26555

278,97811 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Ücretli) (4) DİL 12+0

26+0

12+0

5+0 10

11

12

5 Dolmadı

Dolmadı

43.503

46.200 Dolmadı

Dolmadı

267,12608

245,21470 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Ücretli) (4) DİL 6+0

8+0

10+0

12+0 2

0

1

5 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Ücretli) (4) DİL 11+0

4+0

4+0

8+0 —

1

0

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 9+0

14+0

8+0

8+0 6

5

8

5 Dolmadı

Dolmadı

58.615

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

228,44718

180,00000 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 23+0

16+0

10+0

8+0 11

5

10

5 Dolmadı

Dolmadı

55.531

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

235,53422

180,00000 KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) DİL 24+0

37+0

30+0

0+0 4

5

3

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(Ücretli) (4) DİL 2+0

5+0

26+0

0+0 —

0

0

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 20+0

30+0

10+0

0+0 11

3

6

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) DİL 9+0

7+0

—

— 8

2

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) İngilizce Öğretmenliği

(İngilizce)(%25 İndirimli) (4) DİL 8+0

10+0

—

— —

0

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BAKÜ-AZERBAYCAN)( Yabancı) İngilizce Öğretmenliği

(Ücretli) (4) DİL 5+0

10+0

10+0

15+0 1

0

3

3 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)( Yabancı) İngilizce Öğretmenliği

(%50 İndirimli) (4) DİL 5+0

5+0

5+0

8+0 1

0

0

3 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÜSKÜP-MAKEDONYA)( Yabancı) İngilizce Öğretmenliği

(Ücretli) (4) DİL 7+0

7+0

15+0

15+0 —

0

1

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÜSKÜP-MAKEDONYA)( Yabancı) İngilizce Öğretmenliği

(%25 İndirimli) (4) DİL 5+0

5+0

10+0

10+0 —

0

0

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000