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Haberler Dünya İngiliz ve Alman jetlerinden Rus uçağına müdahale

İngiliz ve Alman jetleri, Rus uçağına müdahale etti

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Almanya'ya ait savaş uçakları, ilk ortak operasyonunda Estonya hava sahası yakınlarında bir Rus uçağını durdurdu.

Giriş: 15.03.2023 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
İngiliz ve Alman jetlerinden Rus uçağına müdahale
HABERTURK.COM

İki jet Estonya'daki hava trafik kontrolü ile iletişim kurmayan ve St Petersburg ile Kaliningrad arasında uçan bir Il-78 Midas yakıt ikmal uçağının önünü kesmek üzere görevlendirildi.

İngiliz ve Alman hava kuvvetleri, bölgede planlı ortak NATO devriyesi yürütüyor. Uçağın durdurulması rutin bir işlem olmakla birlikte, bu tür operasyon ilk kez iki ülke ile birlikte gerçekleştiriliyor.

Olay, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle NATO ile Rusya arasında gerilimin arttığı bir dönemde meydana geldi. Ancak olayın dün Karadeniz üzerinde bir Rus savaş uçağı ile bir ABD insansız hava aracı arasında meydana geldiği bildirilen çarpışma ile herhangi bir bağlantı olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

Il-78 Midas'ı durduran ve dönmesine eşlik ettikten sonra iki jet, Estonya hava sahasının yakınından geçmekte olan bir An-148 uçağını durdurmak üzere yeniden yönlendirildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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