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        Haberler Dünyadan İngiliz kraliyet ailesinden Lady Tatiana bebeğinin fotoğrafını paylaştı - magazin haberleri

        İngiliz kraliyet ailesinden Lady Tatiana bebeğinin fotoğrafını paylaştı

        Kral Charles'ın kuzeninin kızı olan Lady Tatiana Mountbatten, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Lady Tatiana, bebeğinin fotoğrafını ve adını sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:55
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        Kraliyete yeni bebek geldi
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        Kral Charles'ın kuzeninin kızı Lady Tatiana Mountbatten, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. George Milford Haven ve Sarah Walker'ın kızı olan 34 yaşındaki binici ve fizyoterapist Lady Tatiana, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Lady Tatiana, bebeğinin fotoğrafını, adını ve adının anlamını sosyal medyada paylaştı.

        Lady Tatiana, yeni doğan bebeğine Auberon adını verdiklerini, kısaca Albie dediklerini açıkladı. Eşi Alexander 'Alick' Dru ile ilk çocuklarını Eylül 2023'te kucağına alan Lady Tatiana, kızının da fotoğrafını paylaştı.

        Lady Tatiana, sosyal medya gönderisine, "Mart, hayatımın en iyi ayı olabilir" diye yazdı. "Bir aydır kırsaldayız, Auberon'a (Albie) bakmak gerçekten harikaydı. Ablası her gün, bütün gün dışarıda olmayı çok seviyor ve yavaş yavaş ona alışıyor" diyen Lady Tatiana, Londra'ya dönme zamanının geldiğini söyledi.

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        #Tatiana Mountbatten
        #kraliyet
        #bebek

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