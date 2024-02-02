İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron, Filistin devletini tanımada Hamas ve ateşkes şartını koştu

İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron, Filistin devletini tanımada Hamas ve ateşkes şartını koştu

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Cameron, Lübnan'a yaptığı diplomatik ziyaret sırasında, Associated Press'e Filistin konusunu değerlendirdi.

İngiltere'nin Filistin devletini tanıması için iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeye gerek kalmayabileceğini belirten Cameron, "(İki devletli çözüme dair) Süreç çözüme doğru ilerledikçe, daha gerçekçi hale geldikçe (Filistin'i tanımayı) değerlendirebiliriz." dedi.

Cameron, Filistin halkının gelecekte kendi devletine sahip olmasının uzun vadede bölgenin barış ve güvenliği için şart olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda ilk adımda "çatışmalara ara verilmesi" gerektiğini söyleyen Cameron, verilecek aranın nihayetinde "kalıcı, sürdürülebilir" bir ateşkese dönüşeceğini savundu.

"Hamas Gazze'yi terk etmeli"

Cameron, Hamas'ın Gazze'yi terk etmesinin İngiltere'nin Filistin devletini tanıma konusunda ön koşulu olduğunu vurgulayarak "7 Ekim'in sorumluları hala Gazze'yi kontrol ederken iki devletli çözüme ulaşılamaz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Lübnan-İsrail sınır gerilimini düşürmek için bir plan önereceğini aktaran Cameron, söz konusu plan çerçevesinde İngiltere'nin, Lübnan ordusunu daha fazla sınır güvenliği faaliyetinde bulunma konusunda eğiteceğini bildirdi.

İngiltere, ABD ve diğer Batılı ülkelerin, İsrail-Filistin konusunda iki devletli çözüme yönelik artan desteği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kesin itirazlarıyla karşılık bulmuştu.