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        Haberler BBC Bilim Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu

        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu

        NASA'nın Mars'taki helikopteri Ingenuity (Maharet), pervanelerinden birinin hasar görmesi nedeniyle acil iniş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 26.01.2024 - 07:29 Güncelleme: 26.01.2024 - 07:29
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        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
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        ingenuityGetty Images

        NASA’nın Mars’taki helikopteri Ingenuity (Maharet), pervanelerinden birinin hasar görmesi nedeniyle acil iniş gerçekleştirdi.

        Başka bir gezegende uçak ilk araç olarak tarihe geçen Ingenuity, bundan sonra uçamayacak.

        NASA’dan Bill Nelson, Ingenuity’nin planlanandan çok daha uzun süre uçmayı başardığını ve “insanlığın Güneş Sistemi’ndeki gelecek uçuşlarına giden yolu döşediğini” söyledi.

        48 cm yüksekliğindeki küçük helikopter dik bir şekilde iniş yapmayı başarsa da bir daha kıpırdaması pek mümkün gözükmüyor.

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        Nelson “Bu araç sayesinde imkansızı mümkün kıldık” dedi.

        Ingenuity Kızıl Gezegen’e Şubat 2021’de, tekerlekli Perseverance (Sebat) aracının içinde gönderilmişti.

        Küçük helikopter, çok ince olan Mars atmosferinde uçuşun mümkün olduğunu kanıtlamıştı.

        Ingenuity gerçekleştirdiği uçuşlarla Perseverance’ın hangi yöne doğru ilerletileceği konusunda da fikir vermişti.

        ingenuity ve perseveranceBBC

        Helikopterin toplam 58 uçuş yapması planlanıyordu. Fakat bunu aşarak 72 defa uçmayı başardı.

        BBC Bilim Muhabiri Jonathan Amos, pek çokları Ingenuity’nin arkasından üzülse de aslında bu aracı devre dışı bırakmanın zamanı geldiğini söylüyor.

        Bunun nedeniyse Perseverance’ın Jezero Krateri’ne tırmanmak için hızla ilerlemeye başlayacak olması.

        Ingenuity hâlâ faal olsaydı ya Perseverance’a yetişmekte zorlanacaktı ya da Perseverance onun yetişebilmesi için yavaşlatılmak zorunda kalacaktı.

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        #nasa
        #mars
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