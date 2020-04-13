Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Bugün sabahın ilk saatlerine kadar devam görüşmeler netice teklifin şu ana kadar 55 maddesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Genel Kurul’da bugün de görüşmelere devam edilecek. Bugün Genel Kurul’da Teklifin 56-70. maddelerini kapsayan üçüncü bölümü ele alınacak.

1 YILLIK OTOMATİK DS DEVAM EDECEK

Dün gece AK Parti Grubu’nun bazı değişiklik önergeleri Genel Kurul’da kabul edildi. İlk değişiklik teklifinin 46. maddesinde oldu. Verilen önergenin kabul edilmesiyle 1 yıllık kalıcı maktu denetimli serbestlik uygulamasının devamı kararlaştırıldı. Buna göre; açık cezaevinde bulunup da koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalanların cezaları denetimli serbestlikte infaz edilecek. Teklifin ilk halinde denetimli serbestliğin cezaların 5’te 1 oranında uygulanması öngörülmüştü.

3 YILLIK GEÇİCİ DENETİM KABUL EDİLDİ

Bir defaya mahsus 30 Mart 2020’den önce işlenen suçlar yönünden denetimli serbestliğin 3 yıl olarak uygulanmasına ilişkin geçici hüküm ise Genel Kurul’da kabul edildi. 3 yıllık denetimli serbestlikten yararlanamayacak suçlar şöyle:

- Kasten öldürme;

- Üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama,

- İşkence,

- Eziyet suçu

- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,

- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar,

- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu,

- Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

DENETİM SIRASINDA SUÇ İŞLENMESİ

Bir diğer önemli değişiklikle de hükümlülerin denetimli serbestlik sırasında suç işlemeleri halinde hemen cezaevine alınmayacak. Bu kişiler hakkında yeni işledikleri suçtan dava açılması durumunda cezaevine alınacak. Daha önce bu isimler hakkında soruşturma açılması cezaevine girmelerine yeterli oluyordu.

YENİ İSTİSNALAR GELDİ

47. maddede yapılan değişiklik ise daha önce kapsam içinde olan bazı suçlar da kapsam dışına alındı. Yani bu suçların faillerinin yarı yarıya infazdan yararlandırılmaması hüküm altına alındı. Buna göre; "Neticesi itibarıyla ağırlaşmış yaralama suçu" (kezzap atma gibi) ile "devlet istihbarat hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar" da yarı yarıya infazdan faydalanamayacak. Bu suçların faillerinin koşullu salıverilme oranı yine üçte iki olacak. Yine uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hapis cezasına mahkum olan çocuklar yönünden de koşullu salıverilme oranı yine üçte iki olarak uygulanacak.

KOŞULLU SALIVERİLME ORANI ÜÇTE İKİ KALANLAR

Son değişikliğe göre; cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecekler yani mevcut infaz oranı aynen devam edecekler şöyle:

- Kasten öldürme,

- Neticesi itibarıyla ağırlaşmış yaralama suçu,

- İşkence,

- Cinsel dokunulmazlığa karşı tüm suçlardan mahkum olan çocuklar,

- Basit cinsel suçlardan mahkum olan yetişkinler,

- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hapis cezasına mahkum olan çocuklar,

- Devlet istihbarat hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar,

- Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar,

- Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olan çocuklar

DİSİPLİN CEZASI ALANLAR İÇİN ÖNEMLİ DÜZENLEME

Bir diğer değişiklikle ise hükümlülerin cezaevinde aldıkları disiplin cezaları hakkında önemli bir atım atıldı. Bu cezaların infaz edilmesinden sonra iyi halli olunması için beklenmesi gereken kanuni süreler beklenmeden hükümlü iyi halli sayılabilecek. Bu sayede sadece bu süreleri beklemek zorunda olduğu paketten yararlanamayacak hükümlüler, artık yeni teklifte öngörülen düzenlemelerden faydalanabilecek.