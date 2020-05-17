İnek otlatırken EBA canlı derse katılan kıza, Bakan Selçuk’tan övgü

İnek otlatırken EBA Canlı derse katılan Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Proje Okulu) 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ’ın o anları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 17, 2020
BAKAN SELÇUK ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Proje Okulu) 10. sınıf öğrencisi olan ve Balıkesir’de yaşayan Ayşenur Doludağ’a EBA canlı dersle ilgili övgüler yağdırdı.
Ayşenur Doludağ tarlasında bir taraftan inek güderken diğer taraftan öğretmen Sebahat Yıldırım’ın Felsefe dersini EBA canlı ders üzerinden takip ederken ortaya çıkan görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kadrajından kaçmadı.
BAKAN SELÇUK: BİZ ÇOK ŞANSLIYIZ Kİ SENİN GİBİ ÖĞRENCİLERİMİZ VAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından Ayşenur Doludağ’ın EBA’ya yansıyan inek otlatırken çekilen fotoğrafıyla birlikte şu ifadeleri paylaştı: “Sevgili Ayşenur... Ben de köyde bir yandan inek güder, bir yandan kitap okurdum demek isterdim. Ama bizde inek vardı, kitap yoktu :) Bu imkanların daha fazlası bizim görevimiz, sizin hakkınız. Fakat biz çok şanslıyız ki senin gibi öğrencilerimiz var. Ailene selamlar.”
Ayşenur Doludağ adlı öğrencinin ailesine çobanlık ve çiftçilik yaparak yardım ettiği aynı zamanda da internet üzerinden öğretmenlerin verdiği EBA canlı derslere tarlasından katıldığı öğrenildi. Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Bayraklı köyünde ikamet eden öğrenci ailesine hayvancılığın dışında salatalık ekerek de diğer 2 kardeşi ile beraber yardımcı oluyor.
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