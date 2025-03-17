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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü | Son dakika haberleri

        İnegöl'de tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü

        Bursa İnegöl'de karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Karısı tarafından tabancayla vurulan adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 05:33 Güncelleme: 17.03.2025 - 05:34
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        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını silahla öldürdü.

        Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir sitede yaşayan M.N.Ç. (42) ile eşi S.Ç. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        KOCASINI VURDUKTAN SONRA 112'Yİ ARADI

        Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç, kocasını tabancayla göğsünden yaraladı. S.Ç, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AĞIR YARALANAN ADAM KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan M.N.Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Şüpheli kadın, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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