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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın

        İnegöl'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın

        Bursa İnegöl'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 05:06 Güncelleme: 22.02.2024 - 05:06
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        Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya imalathanesinin 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 00.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, 1'inci Yunus Emre Caddesi'nde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 2'nci katında çıktı.

        ALEVLER YÜKSELDİ

        İmalathaneden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahalede bulundu.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        DHA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        #haberler
        #Bursa
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