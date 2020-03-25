İnegöl'de mezar ziyareti için baraj suyunun çekilmesini bekliyorlar

Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin kardeşi Savcı Bey'in oğlu Baykoca Bey'in türbesinin de bulunduğu Kırsal Hamzabey Mahallesi'nde, 10 yıl önce baraj inşa edildi.

Barajın su tutmasıyla mahallenin mezarlığı sular altında kaldı. Zaman zaman suyun çekilmesiyle yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar, yine suyun çekilmesini bekliyor.

Mahalle Muhtarı Sadullah Arda, Hamzabey Mahallesi'nin tarihinin 1200'lü yıllara dayandığını belirtti.

Yaklaşık 10 yıl önce mahalleye baraj yapıldığını anımsatan Arda, şunları kaydetti:

"Suların yükselmesiyle 3 ayrı mezarlığımız sular altında kaldı. Su seviyesi yükseldiğinde mezarlarımız sular altında kalıyor. Sular çekildiğinde ise mezarlıklarımız ortaya çıkıyor. Sular çekilip mezarlar ortaya çıkınca mahalle sakinleri buraya gelip merhum akrabalarına dua ediyorlar. Buraya gelebilmek, dua edebilmek için suların çekilmesini bekliyoruz. Tabi suyun çekilme zamanları belli olmuyor."