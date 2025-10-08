İnegöl'de 9,5 kilogram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Merkez Karakolu ekipleri, Deydinler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı.

DHA'nın haberine göre; ekipler, savcılık talimatıyla adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, samanlığın altına gizlenmiş 9 kilo 400 gram esrar ile 1 ruhsatsız kesme tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, evde bulunan şüpheli M.A.E'yi (45) gözaltına aldı.