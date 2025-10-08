İnegöl'de 9,5 kilogram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa İnegöl'de jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda yaklaşık 9,5 kilogram esrar, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Merkez Karakolu ekipleri, Deydinler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı.
DHA'nın haberine göre; ekipler, savcılık talimatıyla adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, samanlığın altına gizlenmiş 9 kilo 400 gram esrar ile 1 ruhsatsız kesme tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, evde bulunan şüpheli M.A.E'yi (45) gözaltına aldı.