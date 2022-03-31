Son dakika: Motorin fiyatlarına 30 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. Gelen indirim haberi sonrası yüzler gülerken brent petrol fiyatının yeniden yükseliş yönünde seyre geçmesi benzin ve motorine yeniden zam gelme ihtimalini kuvvetlendirdi. Peki, indirim sonrası motorin ve benzin fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel motorin ve benzin fiyatları...