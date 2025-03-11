Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken motorin fiyatlarına yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıdı. 8 Mart’tan itibaren geçerli olan 1 lira 35 kuruşluk indirimle birlikte güncel akaryakıt fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. İstanbul, İzmir ve Ankara’daki benzin ve motorin fiyatlarının son durumu araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İşte 11 Mart 2025 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...