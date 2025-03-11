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        Haberler Bilgi Ekonomi İNDİRİM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2025: 11 Mart bugün benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Araç sahipleri dikkat! Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak şekillenen akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim haberi gelmişti. 8 Mart 2025 itibarıyla motorinin litre fiyatında 1 lira 35 kuruşluk bir düşüş yaşandı. Güncellenen benzin ve motorin fiyatlarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son rakamlar merak konusu oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 00:26 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:30
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        • 1

          Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken motorin fiyatlarına yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıdı. 8 Mart’tan itibaren geçerli olan 1 lira 35 kuruşluk indirimle birlikte güncel akaryakıt fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. İstanbul, İzmir ve Ankara’daki benzin ve motorin fiyatlarının son durumu araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İşte 11 Mart 2025 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

        • 2

          İNDİRİM GELMİŞTİ

          Petrol fiyatlarındaki uluslararası dalgalanmalar, motorine indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 8 Mart 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.

        • 3

          LPG’YE VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

          LPG ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,18 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,19 TL

          LPG litre fiyatı: 26,74 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,33 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,30 TL

          LPG litre fiyatı: 27,51 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,91 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,04 TL

          LPG litre fiyatı: 27,35 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 44,30 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,40 TL

          LPG litre fiyatı: 27,25 TL

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