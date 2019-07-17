Geçtiğimiz Nisan ayında NATO Parlamenter Asamblesi Savunma ve Güvenlik Komitesi tarafından hazırlanan bir rapor tartışma yarattı.

Yanlışlıkla yayınlandığı düşünülen raporda ABD'ye ait 150 nükleer silahın, Avrupa'da tutulduğu yerler yazarken, daha sonra rapor kaldırılarak nükleer silahların yerinin belirtilmediği farklı bir versiyonuyla değiştirildi.

Kanadalı senatör Joseph Day tarafından yazılan ve "Nükleer caydırıcılık için yeni bir çağ mı? Modernleşme, silah kontrolü ve müttefik nükleer kuvvetler" başlığını taşıyan raporda, ABD'nin Avrupa'da nükleer silahlarını tuttuğu yerler arasında İncirlik'te NATO üssünün de bulunduğu iddia ediliyor.

Belçika gazetesi De Morgen tarafından yayınlanan raporda, "Bombalar 6 ABD ve Avrupa üssünde depolanıyor. Belçika'da Kleine Brogel, Almanya'da Büchel, İtalya'da Aviano ve Ghedi-Torre, Hollanda'da Volkel ve Türkiye'de İncirlik" ifadeleri yer alıyor.

Konuyla ilgili Washington Post'a açıklama yapan bir NATO yetkilisi, belgenin resmi NATO belgesi olmadığını ve sadece parlamenter asamblesi tarafından yayınlandığını belirterek, "NATO'nun nükleer tutumunun detaylarına ilişkin yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki Amerikan nükleer silahları Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı caydırıcı amaçlarla konuşlandırılmış, aynı zamanda bu ülkelerin kendi nükleer silahlarını geliştirme ihtiyacı duymalarının önüne geçilmişti.

Uzmanlar uluslararası toplumda uzun süredir silahların varlığının bilindiğini söylese de, nükleer silahların nerelerde tutulduğu bilgisi yıllardır gizli tutulmuştu. Daha önce de İncirlik'teki NATO üssünde ABD'ye ait nükleer silahların bulunduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.