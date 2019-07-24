24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İncir, içerdiği zengin mineral ve vitaminler sayesinde hem mevsiminde taze hem de mevsimi dışında kurutulmuş olarak tüketilebilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, sağlıklı bir yetişkinin günde 2-3 porsiyon meyve tüketmesi gerektiğini belirtti.
Eker, “Bir büyük boy incir yaklaşık 60 kaloriye denk geliyor. Dolayısıyla günde 2-3 adet incir tüketilebilir. Ancak doğal meyve şekeri ve glukoz içeriği yüksek olması nedeniyle özellikle diyabet hastalarının günde bir adeti aşmamaları gerekiyor” diyerek, incirin 7 önemli faydasını anlattı.
YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRMEYE YARDIMCI
İncir kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum mineralinin iyi bir kaynağı. Batı tipi beslenmeyle artan tuz (sodyum) tüketimi ve potasyum kaynağı sebze ile meyvelerin daha az yenilmesi hipertansiyon başta olmak üzere kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor.
Yapılan bilimsel çalışmalar, meyve ve sebzeden zengin, tuz ve doymuş yağdan fakir DASH tipi diyetin tansiyonu anlamlı derecede düşürdüğünü gösteriyor.
TOKLUK SÜRESİNİ UZATIYOR
Eker, incirin iyi bir lif kaynağı olduğunu belirterek, “Eklenti şeker ve doymuş yağ içeren bir tatlı yerine, doğal şeker ve lif içeren incir tüketmek tokluk süresini uzatarak günlük enerji alımını azaltmaya yardımcı oluyor. Bu etkisiyle de kilo verme diyetlerinin sürdürülmesine katkı sağlıyor.
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