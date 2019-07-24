Örneğin bir adet inciri bir bardak süt ya da 10-15 adet çiğ kuruyemişlerle birlikte tüketmek kan şekerini dengelemeye ve tokluk hissine fayda sağlıyor. İnciri ister bu şekilde ara öğün olarak, isterseniz de düşük karbonhidrat içeren bir yemekten hemen sonra tüketebilirsiniz. Ancak içerdiği meyve şekeri fruktoz ve glukoz nedeniyle fazla tüketimden kaçınılmalı” dedi.