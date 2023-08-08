İncir fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? İncir fidanı ne kadar sürede meyve verir?
İncir doğa tarafından sunulan meyveler arasında en tatlı ve sağlık dolu olanlarından biridir. Bazı bölgelerde "yemiş" olarak da bilinen incir aslında yetiştirilmesi oldukça kolay olan bir ağaçtır. İncir fidanı nasıl yetiştirilir? İncir fidanı ne zaman ve hangi ay dikilir? İşte incir fidanı hakkında her şey…
İncir, Ficus carica türüne ait olup Moraceae familyasından bir bitkidir. Sağlıkla dolu olan bu süper meyve özellikle Ege ve Akdeniz iklimlerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Kendi incir fidanınızı yetiştirmeye başlamadan önce dikim zamanı, yetiştirme yöntemleri, sulama sıklığı, meyve verme süresi ve hangi ayda dikilmesi gerektiği hakkında bazı bilgilere ihtiyacınız olacak. İşte size incir fidanı yetiştirme konusunda adım adım bir rehber.
İncir Fidanı Genel Özellikleri
İncir (Ficus carica), Moraceae familyasına ait bir ağaç türüdür. Dünyanın birçok bölgesinde yetişebilen incir özellikle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde daha yaygındır. Genel özellikleri ise şöyledir:
İncir Fidanı Ne Zaman Dikilir?
İncir ağacı kışın yapraklarını döken bir ağaç türüdür. Yapraksız olduğu bu döneme ise “kış uykusu” dönemi denir. Bu sebeple incir fidanı için ideal zaman ilkbahar aylarıdır. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde ise sonbahar mevsiminde de incir fidanı dikilebilir.
İncir Fidanı Nasıl Yetiştirilir?
İncir fidanlarının yetiştirilmesi, diğer meyve fidanlarına kıyasla nispeten basittir. İncir ağaçları, geniş bir pH aralığında, farklı toprak türlerinde ve hafif kuraklık koşullarında bile yetişebilirler. Ancak, meyve üretimini maksimize etmek ve sağlıklı ağaçlar yetiştirmek için dikkate alınması gereken bazı hususlar vardır. Bunlar;
İncir Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?
İncir ağaçları kuraklığa oldukça dayanıklıdır ve genellikle haftada bir kez sulanması yeterlidir. Bununla birlikte, hava koşullarına ve toprağın nem durumuna göre sulama sıklığı ayarlanmalıdır.
İncir Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?
İncir fidanı, dikildikten sonra genellikle 2 ila 4 yıl içinde meyve vermeye başlar. Ancak bu süre, bakım koşullarına ve fidanın genel sağlığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
İncir Fidanı Hangi Ay Dikilir?
İncir fidanları genellikle Mart ve Nisan aylarında dikilir. Ancak, yerel iklim koşulları ve bitkinin sağlığı dikkate alınmalıdır.