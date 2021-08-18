Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar aşı sistemine girdiklerinde Sinovac ve Biontech aşı seçenekleriyle karşılaşıyor. Ülkemizde uygulanan aşılardan Sinovac aşısının inaktif aşı, Biontech aşısının ise mRNA aşısı olduğu biliniyor. İşte inaktif aşı türü ve mRNA aşı türü ile ilgili merak edilenler...

İNAKTİF COVİD-19 AŞISI NEDİR?

İnaktif COVID-19 aşısı, COVID-19’a neden olan Yeni Koronavirüs’ün (SARS-CoV-2) kimyasal ve fiziksel uygulamalardan geçirilerek hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen, vücutta bağışıklık yanıtı oluşturabilen cansız virüs aşısıdır.

MRNA NE DEMEK?

Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.

MRNA AŞISI NEDİR?

mRNA Aşıları; Hedeflenen mikroorganizmanın antikor oluşturan antijenik yapısının mRNA’sını içeren aşılardır.

(COMIRNATY- Pfizer Biontech mRNA aşısı, Moderna mRNA aşısı gibi)

İNAKTİF COVİD-19 AŞISI KAÇ DOZ UYGULANACAK?

Sağlık Bakanlığı aşı sisteminde inaktif aşının 18 ve üstü yaştaki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacağı söylenmişti. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında, hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Sizleri ön sonuçlar hakkında bilgilendirirken ilk verilere göre 3 doz inaktif aşının en iyi korumayı sağladığını paylaşmıştım. Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler iki doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor." dedi.