Ülkemizde Sinovac ve Biontech aşıları kullanılmaya devam ediliyor. İki aşının da farklı yöntemlerle üretildiği biliniyor. Vatandaşlar hangi aşının inaktif olduğunu araştırıyor. İşte inaktfi ve mRNA aşı hakkında...

İNAKTİF AŞILAR HANGİLERİ?

Çin tarafından geliştirilen aşısı "Sinovac" İnaktif aşı olarak biliniyor. Pfizer/Biontech mRNA aşı tekniği ile üretiliyor.

İNAKTİF AŞI NEDİR?

Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmüş m.o.ları içeren aşılardır. Hangi tip m.o. olursa olsun ekzojen antijen şeklinde algılanırlar. Antijen sunan hücreler tarafından işlenip yardımcı T lenfositlerine sunulurlar ve humoral immun yanıt oluştururlar. Hücredışı bakterilerin neden olduğu infeksiyonlarda etkilidirler. Canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi kısadır.

MRNA NE DEMEK?

Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.