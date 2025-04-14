2006'da Fas Güzeli seçilen oyuncu ve model Iman Elbani ile 13 Kasım 2016'da nikâh masasına oturan, Miray adında bir kızı bulunan oyuncu Murat Yıldırım, 46'ncı yaşına girdi.

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Iman Elbani, eşi için sürpriz bir yaş günü kutlama organize etti. Eşiyle pasta kesen Elbani, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

"MİRAY'IN HARİKA BABASI İYİ Kİ DOĞDUN"

Iman Elbani, eşi Murat Yıldırım'a; "İyi ki doğdun sevgilim, Miray’ın harika babası ve benim canım. İyi ki doğdun" sözleriyle seslendi.